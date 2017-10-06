Горнолыжные склоны и туристический городок: региональные власти рассказали о планах по развитию прибрежной территории

Источник: Клопс.ru

Гольдман отметил две основные инфраструктурные точки.

«Если говорить в целом о прибрежной зоне, то в Отрадном планируется строительство крытых горнолыжных горок с отелями и соответствующей инфраструктурой, — сообщил он. — Также мы говорим о водогрязелечебнице, инвестор которой ждёт изменения горно-санитарных зон — этот вопрос сейчас находится в правительстве РФ на рассмотрении. Инвестор готов построить, недавно с ним общались. Он же строит аквапарк в Светлогорске».

По словам чиновника, в Пионерском многое зависит от развития порта. «Планируется возведение комплекса в Зеленоградске, где в том числе будет аквапарк, но больший упор будет на спа. Гольф-поле на двести гектаров между Светлогорском и Пионерским», — отметил Гарри Гольдман.

Он подчеркнул, что региональные власти надеются на развитие Приморского кольца и продолжение строительства. «Если мы говорим, что по правой части мы полное видение имеем, надо продолжать до Янтарного и Балтийск», — сказал врио зампредседателя регионального правительства.

По словам Гольдмана, завтра состоится встреча с представителем Ростуризма и инвестором, готовым привозить в Калининград ежегодно дополнительно полтора миллиона туристов. «Он готов построить туристический городок с отелями и поставить свои самолёты. Сейчас он в Сочи возит пять миллионов туристов, в Калининград планирует полтора», — заявил вице-премьер.