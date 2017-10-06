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15:21 (мск), источник: Sputnik.by

Для включения отопления еще слишком тепло

МИНСК, 6 окт — Sputnik. Погодные условия для включения отопления в жилом фонде Минска еще не сложились, заявил в пятницу замглавы управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.

Источник: РИА "Новости"

Столичные чиновники на этой неделе включать отопление не планируют.

По озвученной ранее информации, дать тепло в жилые дома могут только 9—10 октября.

«Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже резко-резко похолодало, значит, люди будут работать — и в выходные дни будут включать», — заявил Плашков в эфире телеканала СТВ.

По его словам, уже созданы все соответствующие бригады, а всех работников, которые задействуются во включении отопления, попросили на выходные никуда не уезжать.

Отопление в социальных объектах Беларуси начали давать уже в начале текущей недели. Предполагалось, что вскоре тепло может пойти и в жилые дома, однако коммунальщики заявляют, что среднесуточная температура воздуха еще не опустилась ниже восьми градусов.

Во многих районах и городах Беларуси отопление в квартиры и жилые дома начало поступать уже в пятницу.

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