Для включения отопления еще слишком тепло
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Погодные условия для включения отопления в жилом фонде Минска еще не сложились, заявил в пятницу замглавы управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.
МИНСК, 6 окт — Sputnik. Погодные условия для включения отопления в жилом фонде Минска еще не сложились, заявил в пятницу замглавы управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Дмитрий Плашков.
Столичные чиновники на этой неделе включать отопление не планируют.
«Пока погодные условия не сложились для того, чтобы включать отопление. Если соответствующий прогноз погоды придет такой, что уже
По его словам, уже созданы все соответствующие бригады, а всех работников, которые задействуются во включении отопления, попросили на выходные никуда не уезжать.
Отопление в социальных объектах Беларуси начали давать уже в начале текущей недели. Предполагалось, что вскоре тепло может пойти и в жилые дома, однако коммунальщики заявляют, что среднесуточная температура воздуха еще не опустилась ниже восьми градусов.
Во многих районах и городах Беларуси отопление в квартиры и жилые дома начало поступать уже в пятницу.