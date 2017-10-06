Воронежская область получит 103 млн рублей на строительство мостов и путепроводов

Источник: РИА "Воронеж"

Средства направили в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабмина РФ в пятницу, 6 октября. Регион получит средства в 2017 году.

Власти распределили 9,9 млрд рублей между бюджетами субъектов РФ. Помимо ремонта и строительства уникальных сооружений, средства также направили на развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог регионов.