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15:13 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Воронежская область получит 103 млн рублей на строительство мостов и путепроводов

Федеральные власти выделили 108,3 рублей на капремонт и строительство мостов, путепроводов, а также эстакад в Воронежской области.

Источник: РИА "Воронеж"

Средства направили в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабмина РФ в пятницу, 6 октября. Регион получит средства в 2017 году.

Власти распределили 9,9 млрд рублей между бюджетами субъектов РФ. Помимо ремонта и строительства уникальных сооружений, средства также направили на развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог регионов.

В 2017 году федеральные власти направляли миллиард рублей на ремонт дорог в Воронежской области.

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