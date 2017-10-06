Воронежская область получит 103 млн рублей на строительство мостов и путепроводов
Федеральные власти выделили 108,3 рублей на капремонт и строительство мостов, путепроводов, а также эстакад в Воронежской области.
Федеральные власти выделили 108,3 рублей на капремонт и строительство мостов, путепроводов, а также эстакад в Воронежской области.
Средства направили в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы». Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте Кабмина РФ в пятницу, 6 октября. Регион получит средства в 2017 году.
Власти распределили 9,9 млрд рублей между бюджетами субъектов РФ. Помимо ремонта и строительства уникальных сооружений, средства также направили на развитие и увеличение пропускной способности сети автодорог регионов.
В 2017 году федеральные власти направляли миллиард рублей на ремонт дорог в Воронежской области.