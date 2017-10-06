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15:35 (мск), источник: Nakanune.ru

Самолёты из Екатеринбурга в Минск возобновят полёты с 30 октября

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и премьер-министр Республики Беларусь Андрей Кобяков договорились о возобновлении перелетов между Екатеринбургом и Минском.

Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ямал» три раза в неделю, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Куйвашев и Кобяк подтвердили, что открытие прямого рейса — хорошая возможность поддерживать и развивать деловые и гуманитарные контакты, а также расширить сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

Участники переговоров подтвердили, что открытие прямого рейса станет хорошим подспорьем для поддержки и развития деловых, гуманитарных контактов, а также существенно расширит сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, в связи с открытием рейса важная задача в рамках взаимодействия с белорусскими коллегами состоит в обоюдном продвижении туристических продуктов двух стран.

«В Минске мы подписали соглашение с белорусским Союзом туриндустрии и уже приступили к выполнению дорожной карты, основной пункт которой — взаимный туризм. Форум “Большой Урал” продемонстрировал высочайший интерес уральцев к белорусскому направлению, а мы, в свою очередь, рады предложить готовые продукты в сфере делового, культурно-познавательного, индустриального туризма», — сказала она.

Отметим, что первый рейс по маршруту Екатеринбург — Минск будет совершен 30 октября.

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