Самолёты из Екатеринбурга в Минск возобновят полёты с 30 октября

Полеты будет осуществлять авиакомпания «Ямал» три раза в неделю, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Куйвашев и Кобяк подтвердили, что открытие прямого рейса — хорошая возможность поддерживать и развивать деловые и гуманитарные контакты, а также расширить сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

Участники переговоров подтвердили, что открытие прямого рейса станет хорошим подспорьем для поддержки и развития деловых, гуманитарных контактов, а также существенно расширит сотрудничество Среднего Урала и Беларуси в туристической отрасли.

По словам директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиры Тукановой, в связи с открытием рейса важная задача в рамках взаимодействия с белорусскими коллегами состоит в обоюдном продвижении туристических продуктов двух стран.

«В Минске мы подписали соглашение с белорусским Союзом туриндустрии и уже приступили к выполнению дорожной карты, основной пункт которой — взаимный туризм. Форум “Большой Урал” продемонстрировал высочайший интерес уральцев к белорусскому направлению, а мы, в свою очередь, рады предложить готовые продукты в сфере делового, культурно-познавательного, индустриального туризма», — сказала она.