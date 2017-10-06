В Казани снесли магазин, который построили на участке под жилой дом

Сообщается, что хозяин магазина вывез из здания все имущество, а также провел частичный демонтаж: снял окна, двери, крышу. Однако самостоятельно постройку снести он не успел, поскольку не уложился в сроки.

— Поскольку должник в установленный срок не уложился, по решению суда право на снос было предоставлено Исполкому города, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ. Столовая находилась в незаконно построенном здании на улице Калинина, 26, на его строительство было потрачено 10 млн рублей.