Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
В аэропорту в Москве у короля Саудовской Аравии сломался трап
Реакция Пескова на слова о переделке Кремля для короля Сальмана
Золотой трап для короляКакой багаж возит с собой саудовский монарх
Загорелся строящийся к чемпионату мира — 2018 стадион
Трамп назначил тройку, чтобы проучить Россию - СМИ
«Крузак» за 12 миллионов: тест самого защищенного авто в мире
6 вопросов о будущем «Лады»
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Федор Бондарчук и Паулина Андреева вышли в свет в похожей одежде
Теща Пескова выглядит ровесницей дочери (фото)
5 признаков того, что у вас нарушено пищевое поведение
Британка чуть не умерла из-за ошибки медперсонала
Раненый в Москве бизнесмен умер: названы версии случившегося
Умерла актриса Анна Вяземски
Фоторепортажи
14События недели в фотографиях
15Стрельба в Лас-Вегасе
17:28 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани снесли магазин, который построили на участке под жилой дом

В Казани на улице Новоселья по решению суда снесли незаконно построенный двухэтажный магазин на участке под жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по РТ.

Сообщается, что хозяин магазина вывез из здания все имущество, а также провел частичный демонтаж: снял окна, двери, крышу. Однако самостоятельно постройку снести он не успел, поскольку не уложился в сроки.

 — Поскольку должник в установленный срок не уложился, по решению суда право на снос было предоставлено Исполкому города, — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Казани на улице Калинина снесли одну из столовых, популярных у студентов КГАСУ. Столовая находилась в незаконно построенном здании на улице Калинина, 26, на его строительство было потрачено 10 млн рублей.

Отметим, что всего в Казани снесут 25 незаконно установленных торговых объектов, на это потратят 8 млн рублей.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Главу ГИБДД Чистополя накажут за угрозы водителю "Камаза"
Шесть человек погибли в Подмосковье в аварии с автобусом
Посол США рассказал о новом 1986 годе в двусторонних отношениях
Директор ICAN объяснила свой оскорбительный твит в адрес Трампа
Песков рассказал о планах Путина на день рождения
В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»
Россия вышла в лидеры по ранней мужской смертности
Майнинг поможет спасти ЖКХ России
Спорт
3-5-2 или 3-4-3? Два варианта сборной России Предсказать, кто выйдет с первых минут на матч с Южной Кореей, не взялся бы даже осьминог Пауль, будь он жив. И это одна из интриг игры
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь