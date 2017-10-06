Волгоградская область завоёвывает высшие награды выставки «Золотая осень»

Как сообщили в комитете сельского хозяйства, стороны объединят свои усилия для создания благоприятных условий, способствующих развитию производственного потенциала региона, а также расширению рынка сбыта выпускаемой волгоградскими сельхозтоваропроизводителями продукции.

В четверг были подведены первые итоги конкурсной программы. Золотой медали выставки в номинации «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий за высокие показатели в молочном животноводстве» удостоено крестьянско-фермерское хозяйство Надежды Кочкиной. В 2014 году фермер получила господдержку: грант — 3,9 миллиона рублей — был направлен на приобретение КРС молочного направления, а также строительство ангара.

Самый большой урожай наград во второй день работы «Золотой осени — 2017» регион собрал в конкурсе «За достижение высоких результатов в сфере устойчивого развития сельских территорий».

Медали высшей пробы получили СПК Племзавод «Ромашковский» Палласовского района за высокую социальную ответственность, Журавское сельское поселение Еланского района, а также ТОС «Яминское» Яминского сельского поселения Алексеевского района отмечены за проекты по формированию комфортной среды в сельских поселениях. Семь медалей серебряного достоинства достались агрофирме «Восток» Николаевского района, администрациям Николаевского и Новониколаевского районов, Абганеровскому сельскому поселению Октябрьского района, Староаннинскому сельскому поселению Новоаннинского района, Пугачевскому сельское поселение Котельниковского района, ТОСу «Волга» Политотдельского сельского поселения Николаевского района. Три бронзовые медали поделили администрация Кумылженского района, Красноармейское сельское поселение Новониколаевского района и Заплавненское сельское поселение Ленинского района.

В рамках конкурсной программы второго дня золотой и серебряной медалями отмечены представленные работы в номинации «За разработку, производство и внедрение эффективных ветеринарных препаратов, высокую эффективность проведения противоэпизоотических мероприятий на территории субъектов Российской Федерации, ликвидацию, лечение заразных и незаразных болезней животных».

Удостоены наград и волгоградские журналисты, представившие свои работы на конкурс «Моя земля — Россия»: первое место завоевала Елена Ускова (Волгоград-ТРВ), 3 место — камышинская газета «Уезд» Камышинского района, радио «Урюпинск-FM», также награду получила газета «Мичуринец» ВолГАУ.

Кроме того, звания Почетного работника агропромышленного комплекса России удостоен директор ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз» Александр Соловьев.

Всего награды в этой номинации получили 24 участника от Волгоградской области. Директор Департамента социального развития Минсельхоза России Владимир Свеженец отметил, что власти Волгоградской области уделяют огромное значение благоустройству сельских поселений, и этот опыт заслуживает внимания других регионов: «Пример Волгоградской области, которая представила на наш конкурс самое большое количество реализованных проектов местных инициатив граждан, убедительно доказывает: где налажено взаимодействие власти, бизнеса и самих граждан, там и добиваются успеха».

Наибольшее количество наград получил Николаевский район. И достижения не случайны.

— В районе 74 начинающих фермера получили государственную поддержку — это мощный стимул для развития фермерства в сёлах, — констатировал глава Николаевского района Юрий Чувашин. — Важнейшая задача, поставленная губернатором, — создание комфортных условий проживания на селе — реализуется при активной поддержке администрации области. За последние годы в районе построено 60 коттеджей для специалистов, проживающих в сельской местности — учителей, воспитателей, фельдшеров. В этом году завершены три проекта по благоустройству, в три миллиона рублей каждый. Я уверен, что всё то, что делается сегодня в регионе, особенно в последние три года, очень важно для развития сельских территорий. Долгосрочная стратегия развития губернатора Андрея Бочарова реализуется достойно, и люди это очень хорошо оценивают.

Успехи Волгоградских тружеников АПК в различных отраслях были отмечены и другими участниками выставки.

«Я хочу сказать, что овцеводство в Волгоградской области имеет положительные тенденции к развитию. Особенно, в последние годы, — отметил генеральный директор некоммерческой организации “Национальный союз овцеводов” Михаил Егоров. — Самого высокого уважения достойны животноводы Заволжья, которые в суровых климатических, выращивают качественных овец. По экономическим показателям с ними не может сравниться ни один регион страны. Могу с уверенностью сказать, что овцеводство в Волгоградской области было, есть и будет».