На Центральном рынке в Ростове открыли новый рыбный павильон
Новый рыбный павильон, расположенный в здании закрытого овощного рынка, открыли на Центральном рынке в Ростове.
Новый рыбный павильон, расположенный в здании закрытого овощного рынка, открыли на Центральном рынке в Ростове.
Как сообщает администрация рынка, живая рыба подается на прилавок в ванны с водой прямо из автоцистерн. Свежую рыбу раскладывают на глыбах льда, который вырабатывается непосредственно в здании овощного рынка специальным генератором, а селедка, копченая и вяленая рыба теперь продаются со специальных холодильных прилавков.
«До этого реализаторы рыбы трудились под открытым небом, часами болтаясь в холодной воде. Особенно несладко приходилось им в