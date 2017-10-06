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16:50 (мск), источник: Городской репортер

На Центральном рынке в Ростове открыли новый рыбный павильон

Новый рыбный павильон, расположенный в здании закрытого овощного рынка, открыли на Центральном рынке в Ростове.

Как сообщает администрация рынка, живая рыба подается на прилавок в ванны с водой прямо из автоцистерн. Свежую рыбу раскладывают на глыбах льда, который вырабатывается непосредственно в здании овощного рынка специальным генератором, а селедка, копченая и вяленая рыба теперь продаются со специальных холодильных прилавков.

«До этого реализаторы рыбы трудились под открытым небом, часами болтаясь в холодной воде. Особенно несладко приходилось им в осенне-зимний период и ранней весной. Отсюда и различные болезни суставов, которые стали для них практически профессиональными, — говорится в сообщении. — Теперь продавцы и покупатели могут вести свой неторопливый торг в теплом помещении, изолированном от других отделов овощного павильона».

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