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16:11 (мск), источник: РИА Новости

В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Самолеты авиакомпании «ВИМ-Авиа», находящиеся в Саудовской Аравии и Малайзии, арестованы по требованию лизинговых компаний, сообщил РИА Новости советник главы Росавиации Сергей Извольский.

Источник: РИА Новости

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч ее клиентов в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. В частности, кризисная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в «ВИМ-Авиа», не позволила членам экипажей самолетов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой. В настоящее время 24 человека проживает в отелях Медины и 16 — Куала-Лумпура.

«“ВИМ-Авиа” не располагает средствами для оплаты проживания своих пилотов и бортповодников в гостиницах, самолеты авиаперевозчика, находящиеся в этих странах, арестованы по требованию лизинговых компаний», — сообщил Извольский в пятницу.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Андрей Ершов
Интересно, кого-нибудь посадят за такие манипуляции с компанией?!
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