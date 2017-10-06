В Саудовской Аравии и Малайзии арестовали самолеты «ВИМ-Авиа»

Ситуация с вылетом рейсов «ВИМ-Авиа» обострилась 23 сентября из-за долгов. С проблемами столкнулись несколько десятков тысяч ее клиентов в РФ и за рубежом. К вывозу пассажиров под контролем Минтранса и Росавиации подключились другие авиакомпании. В частности, кризисная финансово-экономическая ситуация, сложившаяся в «ВИМ-Авиа», не позволила членам экипажей самолетов, работавшим в Саудовской Аравии и Малайзии, своевременно вернуться домой. В настоящее время 24 человека проживает в отелях Медины и 16 — Куала-Лумпура.