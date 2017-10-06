Омские власти и ПФР направят 10 млн рублей на соцпрограмму по поддержке пенсионеров

ОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Правительство Омской области и Пенсионный фонд России выделили более 10 млн рублей на социальную программу по поддержке пенсионеров. Как сообщила в пятницу ТАСС пресс-секретарь Министерства труда и социального развития региона Жанна Политова, эти средства будут направлены на обновление оборудования и ремонт в домах престарелых и обучение пожилых людей компьютерной грамотности.

«Более 10 млн рублей заложено в бюджет социальной программы Пенсионного фонда и правительства Омской области на 2017 год. Из них около 7,6 млн рублей — это средства ПФР и порядка 2,5 млн рублей — средства областного бюджета», — уточнила она.

Из этих средств большая часть — более 9 млн рублей — будет направлена на улучшение материально-технической базы пяти домов-интернатов для престарелых и Комплексного центра социального обслуживания населения в Оконешниковском районе. «Основная задача этих программ — сделать такие учреждения безопасными и комфортными. Помимо ремонта самих зданий и коммунальных систем, деньги будут вкладываться в приобретение нового инвентаря и оборудования», — отметила Политова.

Еще 1 млн рублей был выделен на проведение для пенсионеров бесплатных курсов компьютерной грамотности. «В рамках социального проекта неработающие пенсионеры осваивают необходимые навыки пользования современной аппаратурой и информационными технологиями. Специалисты обучают “студентов” основам работы на компьютере и в глобальной сети, способам получения информации и многому другому», — рассказала собеседница агентства, добавив, что обучение пройдут около 400 пожилых людей.