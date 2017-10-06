В Троицке произошла новая авария на теплосетях

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, порыв был обнаружен ранним утром. Для ее устранения были отключены потребители этой ветки. Аварию планируется устранить в течение сегодняшнего дня и вновь начать подавать тепло в дома на этой ветке.

Улучшаются параметры теплоснабжения в многоквартирных домах по направлению Денисова. «По данным управляющих компаний повышается температура теплоносителя на подаче в дома. Отопление постепенно появляется в домах», — отметили в мэрии.

Продолжается подключение домов по направлению Ильина. Подключение абонентов по направлению Володарского будет производиться после 21 часа.

«Сегодня будет ликвидирована авария на главной насосной. Устранение ее позволит стабилизировать подпитку и запустить один насос», — добавляют в администрации.