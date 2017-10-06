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16:00 (мск), источник: Uralpress.ru

В Троицке произошла новая авария на теплосетях

В Троицком городском округе (Челябинская область) произошла новая авария на теплосетях. Дома по направлению к улице Летягина отключили от тепла на сутки.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в администрации города, порыв был обнаружен ранним утром. Для ее устранения были отключены потребители этой ветки. Аварию планируется устранить в течение сегодняшнего дня и вновь начать подавать тепло в дома на этой ветке.

Улучшаются параметры теплоснабжения в многоквартирных домах по направлению Денисова. «По данным управляющих компаний повышается температура теплоносителя на подаче в дома. Отопление постепенно появляется в домах», — отметили в мэрии.

Продолжается подключение домов по направлению Ильина. Подключение абонентов по направлению Володарского будет производиться после 21 часа.

«Сегодня будет ликвидирована авария на главной насосной. Устранение ее позволит стабилизировать подпитку и запустить один насос», — добавляют в администрации.

Как сообщили агентству в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры области, на данный момент в Троицке пока не пришло тепло в 55 многоквартирных домов и пять объектов социальной сферы, в том числе одна школа, одна школа-интернат и три детских сада.

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