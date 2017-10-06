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17:53 (мск), источник: НТА-Приволжье

Мусоросортировочный комплекс стоимостью более 1,6 млрд. рублей планируется открыть в Арзамасском районе Нижегородской области

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», присутствовавший на заседании регионального инвестсовета 6 октября, денежные средства в размере 1,656 млрд. рублей планирует выделить ООО «Эко Тех».

Источник: Reuters

Согласно озвученной информации, также еще 3 перегрузочные станции, которые будут работать в связке с комплексом планируется построить в Шатковском, Починковском и Дивеевском районах. Вкупе комплекс и станции смогут сортировать и отправлять на переработку около 240 тыс. тонн отходов ежегодно. Проект рассчитан на 40 лет.

ООО «Эко Тех» предложило правительству Нижегородской области заключить концессионные соглашения для реализации проекта, однако выяснилось, что в марте текущего года с практически таким же проектом вышла компания «Экологические системы» и также затребовала участки в Арзамасском, Шатковском, Починковском и Дивеевском районах под свой мусоросортировочный комплекс.

Инвестсовет в итоге решил вместо предоставления участка одной из компаний провести между ними торги и выбрать лучшее предложение.

Как сообщалось ранее, 4 мусоросортировочных комплекса в дополнение к пяти действующим планируется построить в Нижегородской области.

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