На Урале АЭС и рудники сделают доступными для туристов
В Свердловской области учрежден Федеральный совет по промышленному туризму.
В Свердловской области учрежден Федеральный совет по промышленному туризму.
Этот орган будет помогать заводам и комбинатам в организации экскурсий для широкого круга посетителей.
Ведь всегда интересно побывать там, куда попасть очень сложно или вообще запрещено. Например, посетить атомную электростанцию или увидеть, как добывают изумруды. Поэтому не удивительно, что, несмотря на строжайший пропускной режим, за прошлый год на Белоярской АЭС побывало 2000 туристов, а на Малышевское месторождение каждый месяц приезжает по 500 любознательных путешественников. Конечно, цифры небольшие, но это только начало.
— Мы недооцениваем то богатство, которым обладаем. В стране не так много регионов, которые могут показать историю индустриализации на протяжении трех веков. Мало того, все, что связано с именем горнозаводчиков Демидовых, — сегодня мировой бренд. Влияние этой династии на развитие других государств, в том числе и США, — исторический факт, — говорит Сергей Носов, мэр Нижнего Тагила — города, который обладает уникальными заводскими музейными экспозициями.
Инициатором создания совета на федеральном уровне была Уральская ассоциация туризма, поэтому и первая конференция прошла в Екатеринбурге. Задач у только что образованного органа очень много, но для начала можно назвать две первостепенные. В течение года должна появиться
— Пусть на первых порах это будет 20 объектов — остальные подтянутся, — считает Александр Осауленко,
Однако сдается, что карта будет более «густонаселенной»: только в Челябинской области уже 31 предприятие предлагает экскурсионные маршруты для любознательных, а в Свердловской — 120.
Еще одна немаловажная задача — разработка методологии продвижения промышленных предприятий в туристический сектор. Все тонкости, связанные с законодательными ограничениями, обеспечением техники безопасности, доступом на производство, организацией инфраструктуры, тиражированием лучших практик, берет на себя совет. В его состав сегодня входит 25 членов: в большинстве это представители власти — заместители губернаторов и руководители профильных министерств разных регионов (весь Урал, Алтай, Татарстан, Краснодарский и Пермский края, Тульская область…), главы муниципалитетов, директора самих предприятий.