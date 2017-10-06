Фонд помощи пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» начнет выплаты в ноябре
Республиканский фонд поддержки начнет выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» с 1 ноября. Об этом сообщает
Республиканский фонд поддержки начнет выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» с 1 ноября. Об этом сообщает
Отмечается, что первые пожертвования в размере 314 млн рублей выделены из чистой прибыли госкомпаний УК «Татэнерго» и АО «Сетевая компания».
— На первом этапе принято решение оказать поддержку юрлицам из третьей очереди реестра требований кредиторов банка, — говорится в сообщении.
Напомним, с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем