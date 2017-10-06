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17:39 (мск), источник: Prokazan.ru

Фонд помощи пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» начнет выплаты в ноябре

Республиканский фонд поддержки начнет выплаты пострадавшим клиентам Татфондбанка и «ИнтехБанка» с 1 ноября. Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Источник: Prokazan.ru

Отмечается, что первые пожертвования в размере 314 млн рублей выделены из чистой прибыли госкомпаний УК «Татэнерго» и АО «Сетевая компания».

 — На первом этапе принято решение оказать поддержку юрлицам из третьей очереди реестра требований кредиторов банка, — говорится в сообщении.

Напомним, с 7 декабря Татфондбанк начал испытывать сложности с ликвидностью в связи с повышенным спросом на досрочное закрытие вкладов. Затем расчетно-кассовое обслуживание клиентов было остановлено до 19 декабря, в банке начала работу временная администрация Агентства по страхованию вкладов. Позже стало известно о лишении банка лицензии.

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