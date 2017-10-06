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22:12 (мск), источник: Publika.md

Бюджетникам повысят зарплаты на 10%

Зарплаты работникам бюджетной сферы повысят на 10 процентов. Соответствующий проект закона депутаты приняли в окончательном чтении.

Источник: Publika.md

Согласно документу, повышение коснется почти 120 тысяч человек.

Увеличение зарплат будет проходить поэтапно. Работникам сферы образования перерасчет сделают уже с первого сентября текущего года, остальным — с начала 2018-ого.

Так, с первого января на десять процентов больше станут получать работники культуры, искусства, здравоохранения и науки, военные и полицейские, а также социальные работники. На эти цели из госбюджета выделят примерно 340 миллионов леев.

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