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18:02 (мск), источник: РИА Новости

В Воронежской области собрали более пяти миллионов тонн зерна

Воронежские аграрии собрали с полей 5 миллионов тонн зерна, что на 1,1 миллиона тонн больше аналогичного показателя прошлого года, средняя урожайность составила 40,6 центнера с гектара, сообщает в пятницу правительство региона.

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних. Уборка началась во второй половине июля. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля, второй — к 4 августа, третий — к 9 августа, а к 16 августа регион отчитался о собранных 4 миллионах тонн.

«На 6 октября, валовой сбор зерна составляет 5 миллионов тонн, тогда как в 2016 году за тот же период было собрано 3,9 миллиона тонн. Зерновые культуры обмолочены в области на площади 1,233 миллиона гектар, что составляет 84% к плану. Средняя урожайность в первоначально оприходованном весе равна 40,6 центнера с гектара, что также выше уровня аналогичного периода прошлого года с показателем в 33,2 центнера с гектара», — говорится в сообщении.

Как пояснил на рабочей встрече с губернатором Алексеем Гордеевым заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, из 5 миллионов тонн зерновых культур 3,235 миллиона тонн составляет озимая пшеница при средней урожайности 46,5 центнера с гектара.

«В области собрано 2,5 миллиона тонн сахарной свеклы при средней урожайности 413,1 центнера с гектара. В прошлом году в начале октября этот показатель составлял 2,2 миллиона тонн», — сообщает областное правительство.

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