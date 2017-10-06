В Воронежской области собрали более пяти миллионов тонн зерна

Источник: РИА Новости

В начале июля в Центральной России, в том числе в Воронежской области, наблюдалась аномально холодная погода с большим количеством осадков и сильным ветром. Погода в регионе нормализовалась только 16 июля. В связи с неблагоприятными погодными условиями сроки начала уборки сместились на 10−14 дней позже среднемноголетних. Уборка началась во второй половине июля. Первый миллион тонн зерна аграрии намолотили к 28 июля, второй — к 4 августа, третий — к 9 августа, а к 16 августа регион отчитался о собранных 4 миллионах тонн.

«На 6 октября, валовой сбор зерна составляет 5 миллионов тонн, тогда как в 2016 году за тот же период было собрано 3,9 миллиона тонн. Зерновые культуры обмолочены в области на площади 1,233 миллиона гектар, что составляет 84% к плану. Средняя урожайность в первоначально оприходованном весе равна 40,6 центнера с гектара, что также выше уровня аналогичного периода прошлого года с показателем в 33,2 центнера с гектара», — говорится в сообщении.

Как пояснил на рабочей встрече с губернатором Алексеем Гордеевым заместитель председателя правительства области Виктор Логвинов, из 5 миллионов тонн зерновых культур 3,235 миллиона тонн составляет озимая пшеница при средней урожайности 46,5 центнера с гектара.