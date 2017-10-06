Глава Минфина рассказал об опасности увлечения оборонными расходами

Источник: РИА Новости

«Как правило, оборонные расходы не носят производительного характера, в отличие от других отраслей экономики. Как мы говорим — произведем танк, а на нем дальше не будешь пахать и приносить добавочный продукт. Никакого дополнительного ВВП он не приносит», — сказал Силуанов, выступая с лекцией «Бюджет как инструмент экономического роста» перед студентами Финансового университета при правительстве.

Министр привел в пример проблемы, с которыми столкнулся Советский Союз в конце 80-х годов, когда бюджет увлекся большими оборонными расходами.

«Когда к этому еще добавилось снижение цен на нефть — и мы видели, к чему это привело. Произошел распад государства», — заявил Силуанов.

Недооценка бюджета, его влияния на предпринимательский климат, на всю экономическую ситуацию в стране, по его словам, может привести к серьёзным последствиям для государства.

Он также напомнил, что в 1998 году Россия оказалась в дефолте, потому что власти допустили чрезмерный рост бюджетного дефицита и увлеклись заимствованиями в огромных объемах. Следующий кризис — уже в 2008 году, по словам главы Минфина, также произошел из-за неосмотрительной бюджетной политики. «Набрали обязательств (бюджета — ред.) при цене (нефти — ред.) 100 долларов за баррель, она упала — и вот, последствия для финансовых рынков, для валюты, для каждого человека это было чувствительно», — сказал он.