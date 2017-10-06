Глава Минфина рассказал об опасности увлечения оборонными расходами
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о рисках для экономики, которые могут возникнуть
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Глава Минфина России Антон Силуанов рассказал о рисках для экономики, которые могут возникнуть
«Как правило, оборонные расходы не носят производительного характера, в отличие от других отраслей экономики. Как мы говорим — произведем танк, а на нем дальше не будешь пахать и приносить добавочный продукт. Никакого дополнительного ВВП он не приносит», — сказал Силуанов, выступая с лекцией «Бюджет как инструмент экономического роста» перед студентами Финансового университета при правительстве.
«Когда к этому еще добавилось снижение цен на нефть — и мы видели, к чему это привело. Произошел распад государства», — заявил Силуанов.
Недооценка бюджета, его влияния на предпринимательский климат, на всю экономическую ситуацию в стране, по его словам, может привести к серьёзным последствиям для государства.
Он также напомнил, что в 1998 году Россия оказалась в дефолте, потому что власти допустили чрезмерный рост бюджетного дефицита и увлеклись заимствованиями в огромных объемах. Следующий кризис — уже в 2008 году, по словам главы Минфина, также произошел
«Был бы другой — консервативный, реалистичный подход к тратам государства, или к структуре этих трат, не было бы такой ситуации», — уверен глава Минфина.