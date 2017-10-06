Правительство увеличило объем финансирования развития Крыма
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости (Крым). Правительство РФ внесло изменение в федеральную целевую программу
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости (Крым). Правительство РФ внесло изменение в федеральную целевую программу
«Общий объем финансирования программы на 2015−2020 годы (в ценах соответствующих лет) составляет 825,405 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета — 779,762 миллиарда рублей, бюджетов субъектов Российской Федерации (Республики Крым и Севастополя — ред.) —15,344 миллиарда рублей и внебюджетных источников — 30,298 миллиарда рублей», — говорится в документе.
В частности, на капитальные вложения направят 767 миллиардов рублей, а на прочие нужды — 58,4 миллиарда рублей.
Правительство РФ в августе 2014 года одобрило ФЦП по