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20:16 (мск), источник: Newtimes.kz

Подорожание угля в РК: цены подняли производители, поставщики и железные дороги

Даже в шахтерском крае цены на топливо в этом году выросли на 9%, передает телеканал «Хабар 24».

Источник: Newtimes.kz

На севере страны купить можно далеко не все сорта угля — закончились объемы. Но ажиотажа нет, сообщает телеканал.

«Один из самых востребованных сортов угля в Петропавловске — шубаркольский, однако в продаже его на сегодняшний день практически не осталось. По словам работников предприятия, очередную партию здесь ждут только дней через 10. Какая будет цена, неизвестно. В последний раз тонна угля за какие-то два дня подорожала сразу на 600 тенге. В тупике, где реализуется уголь, его в достатке, только других марок. Каждую неделю сюда привозят около 25 тысяч тонн. Однако раз в месяц меняются и цены», — говорится в телесюжете.

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«Уголь с 1 октября подрожал на разрезах от 300 до 500 тенге, в зависимости от фракции и от качества. И железнодорожный тариф подорожал в среднем от 600 до 800 тенге на тонну. Особых переживаний я не вижу, уголь постоянно приходит», — утверждает генеральный директор компании-поставщика Александр Кондратов.

В Шымкенте тоже нехватка самого ходового шубаркольского угля. Люди неделями стоят в очереди. Не радует покупателей и цена — в октябре она выросла сразу на полторы тысячи тенге, сообщает телеканал.

«Неделю стоим. Каждый день обещают привезти, до сих пор нет. У меня уже вон борода появилась — в КАМАЗе живу. Угля нет», — говорит житель Мактааральского района Елтай Ибрагимов.

В филиале железнодорожной компании говорят, что отгружается уголь ежедневно и строго по заявкам. Проблем с вагонами нет.

«Шымкентское отделение дороги за этот год получило, включая сентябрь месяц, 830 тысяч тонн угля. Это по сравнению с прошлым годом 152%. В прошлом году мы за этот период получили всего 546 тысяч тон, — говорит заместитель директора по логистике шымкентского отделения АО «КТЖ-Грузовые перевозки» Бакытбай Касымбеков.

Дорогое топливо сегодня и в Восточном Казахстане. 35 тысяч тонн местные власти и общественники закупили для пенсионеров и малообеспеченных граждан. Социальный уголь по цене 7,5 тысяч тенге за тонну распределят на 5 тысяч потребителей, говорится в сюжете.

Карагандинские добывающие компании будут отгружать уголь в две смены. В регионе не снижается ажиотажный спрос на «черное» золото.

К железнодорожному тупику, где отпускают 4 вида твердого топлива, выстроилась очередь из сотни КАМАЗов. Водители говорят, что иногда отгрузок приходится ждать по 2−3 дня. Хотя добыча «черного» золота в этом году в регионе увеличилась на 12%. Самого востребованного шубаркольского угля произвели больше на 30%, чем в 2016.

За неполный год 20 предприятий региона добыли свыше 20 миллионов тонн твердого топлива. Причем цена от производителей тоже выросла на 9%. С учетом «накруток» от поставщиков конечные потребители за тонну угля платят 11 тысяч тенге.

«В Карагандинской области потребность в энергетическом угле — 2 миллиона тонн, которые население забирает. Сыграл фактор: резкие холода наступили в сентябре, и люди все начали заказывать уголь. Если ежедневно приходит большое количество машин, соответственно, образуется очередь. “Шубарколь комир” будет отгружать в две смены уголь. То есть они добавляют вторую смену по отгрузке, и машины будут грузиться и днем, и ночью», — говорит заместитель руководителя управления промышленности Карагандинской области Кайрат Шорманбаев.

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