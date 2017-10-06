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19:13 (мск), источник: Lenta.Ru

Телекомпания ВИD сменила пугавшую целое поколение заставку с «Ельциным»

Телекомпания ВИD, празднующая тридцатилетие, опубликовала в своем Instagram новую заставку.

В обновленной версии четче просматривается лицо даосского философа Го Сяна и можно разглядеть лягушку на его голове. То, как она взбирается на него, показано крупным планом, но привычный голос, объявляющий название компании, при этом не звучит. В финале заставки философ слегка улыбается.

Во время загрузки произошла ошибка.

Старую заставку зрители, чье детство пришлось на 1990-е годы, помнят как «заставку с Ельциным». Многим казалось, что логотип напоминал занимавшего тогда пост президента России Бориса Ельцина. На самом же деле на нем была запечатлена маска даосского философа Го Сяна с трехлапой жабой на голове. Маска появлялась на черном фоне, пока голос за кадром произносил «телекомпания ВИD представляет».

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Alex Heavy
Телекомпания ВИD сменила заставку с «Ельциным» -- а я всегда думал что это «Шайгу»!
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