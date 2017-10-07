По всему Казахстану возле АЗС образовались огромные очереди
В Казахстане ажиотаж вокруг бензина довел автовладельцев до необходимости искать по ночам автозаправочные станции, где можно залить топливо в бак, передает корреспондент Zakon.kz.
В Казахстане ажиотаж вокруг бензина довел автовладельцев до необходимости искать по ночам автозаправочные станции, где можно залить топливо в бак, передает корреспондент Zakon.kz.
В соцсетях распространяют ролики об очередях в разных регионах страны — Экибастузе, Талдыкоргане, Алматы и так далее.