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07:59 (мск), источник: Zakon.kz

По всему Казахстану возле АЗС образовались огромные очереди

В Казахстане ажиотаж вокруг бензина довел автовладельцев до необходимости искать по ночам автозаправочные станции, где можно залить топливо в бак, передает корреспондент Zakon.kz.

В соцсетях распространяют ролики об очередях в разных регионах страны — Экибастузе, Талдыкоргане, Алматы и так далее.

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