Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от трех миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту «Домодедово» составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности — не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана «ВИМ-Авиа» более чем на четыре месяца.