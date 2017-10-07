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01:12 (мск), источник: Интерфакс

Российские туроператоры прекратили сотрудничество с «ВИМ-Авиа»

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU — Сотрудничество туроператоров РФ с авиакомпанией «ВИМ-Авиа» прекращается 7 октября, оставшиеся невыполненные рейсы этого авиаперевозчика будут выполняться другими компаниями, говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Источник: РИА "Новости"
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«В субботу, 7 октября, прекращается сотрудничество туроператоров с авиакомпанией “ВИМ-Авиа”. Оставшиеся рейсы будут выполняться другими перевозчиками. Сама “ВИМ-Авиа” прекращает выполнять все виды рейсов 15 октября», — говорится в сообщении.

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» 25 октября заявила о прекращении всех чартерных программ из-за нехватки оборотных средств и приостановки обслуживания в аэропортах. Общую сумму кредиторской задолженности разные источники оценивают от трех миллиардов рублей и более. В частности, долги аэропорту «Домодедово» составляют более 500 миллионов рублей (задолженность за четыре месяца), а другим аэропортам в общей сложности — не менее этой суммы. Кроме того, по данным АТОР, оплата лизингодателю за самолеты также задержана «ВИМ-Авиа» более чем на четыре месяца.

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