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05:49 (мск), источник: Вести Иркутск

В Заларинском районе открыли первый цех по переработке молока

Если вы встретите на прилавках магазинов молочную продукцию под торговой маркой «Дарёнка», знайте, произведена она здесь, в селе Сорты Заларинского района. На днях здесь торжественно открылся собственный молочный цех.

Это первое и пока единственное в районе предприятие по переработке молока. Поэтому гостей на открытии особенно много.

— В каждом районе создать серьёзную базу по переработке продукции, чтобы она давала результаты для сельхозтоваропроизводителей. Чтобы она давала качественную продукцию, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

Свою торговую марку именем дочери кооператор Татьяна Распутина назвала не случайно. Это по-настоящему семейное предприятие, в котором трудятся несколько поколений. При поддержке гранта выкупили и отреставрировали брошенные помещения колхоза «Власть Советов», закупили стадо дородных голштинов. Теперь здесь работает семейная ферма. Вот только с реализацией молока получилась проблема.

— Цена не устраивала закупочная какая идёт. Ну вот подумали и решили сделать свою переработку. Хотя бы небольшую пока, — говорит глава КФХ Андрей Распутин.

Так в хозяйстве появился собственный кооператив. Пробу с первой продукции снимают гости:

— Очень вкусно.
— Рекомендуете?
— Рекомендую.

Своими силами поднять такое производство не смогли бы, говорит председатель кооператива Татьяна Распутина. С прошлого года в Прибайкалье действует программа по поддержке кооператоров. На шесть миллионов гранта, а также добавленные собственные средства, реконструировали помещение, смонтировали оборудование, закупили транспорт для перевозки. А теперь намерены выпускать до 10 видов продукции.

— А был до этого только один вид продукции — только молоко сырое. Вот и судите сами — где можно найти дополнительные доходы, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

— Это большая ответственность — переработать и довести до такой продукции, чтоб была и вкусная, и экологически чистая, — говорит председатель СППК «Татьяна» Татьяна Распутина.

За смену мини-завод будет перерабатывать до полутонны молока. Всё с собственной фермы.

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