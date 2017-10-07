В Заларинском районе открыли первый цех по переработке молока

Это первое и пока единственное в районе предприятие по переработке молока. Поэтому гостей на открытии особенно много.

— В каждом районе создать серьёзную базу по переработке продукции, чтобы она давала результаты для сельхозтоваропроизводителей. Чтобы она давала качественную продукцию, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

Свою торговую марку именем дочери кооператор Татьяна Распутина назвала не случайно. Это по-настоящему семейное предприятие, в котором трудятся несколько поколений. При поддержке гранта выкупили и отреставрировали брошенные помещения колхоза «Власть Советов», закупили стадо дородных голштинов. Теперь здесь работает семейная ферма. Вот только с реализацией молока получилась проблема.

— Цена не устраивала закупочная какая идёт. Ну вот подумали и решили сделать свою переработку. Хотя бы небольшую пока, — говорит глава КФХ Андрей Распутин.

Так в хозяйстве появился собственный кооператив. Пробу с первой продукции снимают гости:

— Очень вкусно.

— Рекомендуете?

— Рекомендую.

Своими силами поднять такое производство не смогли бы, говорит председатель кооператива Татьяна Распутина. С прошлого года в Прибайкалье действует программа по поддержке кооператоров. На шесть миллионов гранта, а также добавленные собственные средства, реконструировали помещение, смонтировали оборудование, закупили транспорт для перевозки. А теперь намерены выпускать до 10 видов продукции.

— А был до этого только один вид продукции — только молоко сырое. Вот и судите сами — где можно найти дополнительные доходы, — говорит первый заместитель министра сельского хозяйства Иркутской области Александр Кириленко.

— Это большая ответственность — переработать и довести до такой продукции, чтоб была и вкусная, и экологически чистая, — говорит председатель СППК «Татьяна» Татьяна Распутина.