В Узбекистане собрано свыше 60% урожая хлопка
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане на начало октября собрано свыше 60% урожая хлопка, сообщил сегодня в ходе заседания Международного
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане на начало октября собрано свыше 60% урожая хлопка, сообщил сегодня в ходе заседания Международного
По его словам, это произошло в том числе за счет привлечения к оплачиваемым сезонным работам безработного населения.
«Мы проводим большую работу по доведению достоверной информации о созданных условиях и о размерах оплаты за собранный хлопок до населения. Здесь помогли махаллинские комитеты, представители Союза молодежи, сотрудники центров занятости и трудовых отношений, активные граждане. Доведение достоверной информации позволило нам привлечь на сезон уборки хлопка необходимое количество людей», — отметил он.
«Главное, чтобы люди чувствовали и знали, что ежедневный труд достойно оплачивается. Сейчас на сборе хлопка размеры оплаты более чем 50 тысяч сумов в день, и один человек может в месяц более чем 1,5 миллиона сумов заработать», — рассказал Отажонов.
Напомним, что ранее правительство Узбекистана установило тарифы по оплате труда за сбор
На первом этапе цена за один килограмм
Фермерским хозяйствам рекомендовано производить оплату сборщикам хлопка по утвержденным расценкам каждые пять дней, а при необходимости — ежедневно. Местные органы исполнительной власти должны строго следить за своевременной оплатой труда хлопкоробов.
В свою очередь АКБ «Агробанк» предоставил кредиты организациям АО «Узпахтасаноат» для своевременной оплаты труда руководителей отрядов сборщиков в размере 45 миллиардов сумов.
В течение последних 10 лет внутреннее потребление