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07:15 (мск), источник: Podrobno.uz

В Узбекистане собрано свыше 60% урожая хлопка

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Узбекистане на начало октября собрано свыше 60% урожая хлопка, сообщил сегодня в ходе заседания Международного пресс-клуба заместитель премьер-министра республики Нодир Отажонов.

Источник: Podrobno.uz

По его словам, это произошло в том числе за счет привлечения к оплачиваемым сезонным работам безработного населения.

«Мы проводим большую работу по доведению достоверной информации о созданных условиях и о размерах оплаты за собранный хлопок до населения. Здесь помогли махаллинские комитеты, представители Союза молодежи, сотрудники центров занятости и трудовых отношений, активные граждане. Доведение достоверной информации позволило нам привлечь на сезон уборки хлопка необходимое количество людей», — отметил он.

«Главное, чтобы люди чувствовали и знали, что ежедневный труд достойно оплачивается. Сейчас на сборе хлопка размеры оплаты более чем 50 тысяч сумов в день, и один человек может в месяц более чем 1,5 миллиона сумов заработать», — рассказал Отажонов.

Напомним, что ранее правительство Узбекистана установило тарифы по оплате труда за сбор хлопка-сырца урожая 2017 года.

На первом этапе цена за один килограмм хлопка-сырца при ручном сборе составила 450 сумов, на втором этапе — с 1 октября 2017 года — возросла до 500 сумов. В прошлом году цена за один килограмм ручного сбора хлопка-сырца составляла 285 сумов.

Фермерским хозяйствам рекомендовано производить оплату сборщикам хлопка по утвержденным расценкам каждые пять дней, а при необходимости — ежедневно. Местные органы исполнительной власти должны строго следить за своевременной оплатой труда хлопкоробов.

В свою очередь АКБ «Агробанк» предоставил кредиты организациям АО «Узпахтасаноат» для своевременной оплаты труда руководителей отрядов сборщиков в размере 45 миллиардов сумов.

Ежегодно в Узбекистане производится около 3,5 миллиона тонн хлопка и 1−1,2 миллиона тонн волокна.

В течение последних 10 лет внутреннее потребление хлопка-волокна в стране выросло с 15% до более чем 50%.

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