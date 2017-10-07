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07:35 (мск), источник: Newtimes.kz

Картофель начал резко дорожать в Казахстане

Цены на картофель пошли вверх. Самый популярный продукт подорожал сразу в четырех регионах страны, передает телеканал КТК.

В Семее и Караганде стоимость выросла на тридцать тенге, в Актобе на 45 тенге, а в Уральске в два раза. Люди спешно закупаются впрок.

Цены на картофель на рынках страны заметно поднялись, и это несмотря на то, что уборка урожая еще не закончена. Цены выросли сразу в четырёх областях. Ещё в начале сентября в Уральске килограмм картофеля стоил 55 тенге, сейчас его продают за 120. За эту неделю в Семее овощ со ста тенге подорожал до 130. Такая же ситуация и в Караганде, там с 80 тенге цену подняли до 110. Самый дорогой картофель продают в Актау — 150 тенге за кило. Не отстает и Актобе. Здесь стоимость доходит до 145, тогда как еще в начале недели на ценниках было всего 100 тенге.

Люди в ступоре смотрят на ценники. Но выхода нет — ворчат, но закупаются на зиму. Масла в огонь подливают продавцы — говорят, что это еще не предел. Пугают цифрами 300 тенге за килограмм.

«Ну, в том году картошка дешевле была, в этом году, куда это — 120−130. Это вообще немыслимо даже! Своя картошка, сколько крестьянских хозяйств здесь! Почему она такая дорогая? Не понимаю!» — говорит Жания Муртазина.

Крестьянские хозяйства по всей стране заверяют — больше работать себе в убыток они не будут. Ко всему прочему, жалуются на плохой урожай в этом году. Вот и приходится повышать цену.

«Начинали мы где-то с цены в 50 тенге, а сейчас цена уже доходит до 120 тенге. Ну, это, конечно, не от нас зависит. Это в первую очередь по ценам на дизтопливо. В этом году резко поднялись цены на гербициды, фунгициды», — говорит главный агроном крестьянского хозяйства Тимур Дусупов.

Картофель из Уральска отправляется в Актобе, Актау и Атырау. В этом году сюда приехали закупщики и из других регионов, что также повлияло на цену, уверены чиновники.

«В связи с неурожайностью в южных регионах, в том числе и в соседних наших странах, и в Узбекистане в том числе, в экспорт уходит. Порядка восьми тысяч тонн из нашей области уже реализовано в другие наши регионы и отправлено на экспорт», — поясняет заместитель руководителя управления сельского хозяйства ЗКО Жаслан Халиуллин.

В управлении предпринимательства Актюбинской области основной причиной роста цены на картофель называют подорожание топлива и запчастей. Продавцы уверены, год у крестьянских хозяйств был неурожайный. Но чиновники не соглашаются: собирали как всегда — по 17 тонн с гектара.

Во всех областях власти надеются урегулировать цену либо с помощью сельскохозяйственных ярмарок, либо стабилизационных фондов. Но пока стоимость уверенно растет.

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