Автобусы в Хабаровске вышли на маршруты по графику

Источник: Хабаровский край сегодня

Транспортное обслуживание пассажиров в Хабаровске осуществляется в рабочем режиме. На дороги города в соответствии с графиком выходного дня сегодня вышло 517 автобусов, 33 трамвая и 16 троллейбусов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

«На дорогах города курсирует транспорт как муниципальных предприятий, так и коммерческих перевозчиков. Отметим, что все маршруты МУП “ХПАТП-1” обслуживаются транспортом и работниками предприятия — на 17 маршрутах работают 96 автобусов. Помимо этого, 16 автобусов “ХПАТП-1” осуществляют перевозки на пригородных маршрутах. В таком же режиме транспорт предприятия будет работать и в воскресенье. В понедельник и последующие рабочие дни в соответствии с графиком на 17 маршрутов “ХПАТП-1” выйдут 124 автобуса», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.