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05:28 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Автобусы в Хабаровске вышли на маршруты по графику

Администрация города заявляет о плановой работе ХПАТП-1.

Источник: Хабаровский край сегодня

Транспортное обслуживание пассажиров в Хабаровске осуществляется в рабочем режиме. На дороги города в соответствии с графиком выходного дня сегодня вышло 517 автобусов, 33 трамвая и 16 троллейбусов. Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу местной администрации.

«На дорогах города курсирует транспорт как муниципальных предприятий, так и коммерческих перевозчиков. Отметим, что все маршруты МУП “ХПАТП-1” обслуживаются транспортом и работниками предприятия — на 17 маршрутах работают 96 автобусов. Помимо этого, 16 автобусов “ХПАТП-1” осуществляют перевозки на пригородных маршрутах. В таком же режиме транспорт предприятия будет работать и в воскресенье. В понедельник и последующие рабочие дни в соответствии с графиком на 17 маршрутов “ХПАТП-1” выйдут 124 автобуса», — говорится в сообщении пресс-службы администрации города.

Напомним, накануне стало известно об аресте расчётного счета предприятия, из-за чего ХПАТП-1 лишились возможности покупать топливо. По словам представителя предприятия, бензина, что остался на заправке на территории, хватит на два дня. Также водители ХПАТП собирались организовать митинг перед местной администрацией.

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