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09:58 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Турфирму из Иркутска обязали вернуть клиентам 287 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку

Туристы отказались лететь на отдых в Турцию из-за сообщения Ростуризма о небезопасности нахождения в стране.

Источник: IrkutskMedia.ru

Управление Роспотребнадзора по Иркутской области обязало турфирму вернуть семье из Иркутска 287 тысяч рублей за несостоявшуюся поездку в Турцию. Туристы отказались лететь на отдых из-за предупреждения Ростуризма о небезопасности нахождения в республике. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу Управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

В адрес ведомства поступила жалоба на иркутскую турфирму о невозврате денежных средств туристу за отказ от поездки в Турецкую Республику. Потребитель потребовал расторгнуть договор и вернуть полную стоимость оплаченных туристических услуг в размере 287 тысяч рублей в связи с обстоятельствами, свидетельствующими о возникновении в стране угрозы безопасности жизни и здоровья.

«Турфирма аннулировала заявку, но вернула клиетам меньше половины от потраченных средств. Невозврат полной суммы по договору турагент обусловил понесенными расходами в связи с уплатой туроператору штрафа за отказ от ранее забронированного тура в соответствии с заключенным договором», — говорится в сообщении.

Тогда туристы обратились в Управление Роспотребнадзора. В соответствии с законом каждый турист вправе потребовать расторжения договора с возвратом полной стоимости поездки в случае возникновения в стране предполагаемого пребывания угрозы здоровья и безопасности. Компания не имела права взымать штраф. Установлено, что в договор включены условия, ущемляющие права потребителя.

В ходе проверки турагент вернул полную стоимость оплаченных туристических услуг.

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