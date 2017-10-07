На 3 улицах Челябинска пройдет массовый демонтаж рекламных вывесок и щитов

На трех улицах Челябинска пройдет массовый демонтаж рекламных вывесок и щитов — предписание об этом выдала городская администрация, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на волонтеров «Гражданского патруля».

Щиты и вывески уберут на улицах Свободы, Труда и Кирова. По данным общественников, в «черный» список попали школа танцев, студия декорирования, управляющая компания, банк, страховая компания, столовая и бар, бизнес-дома, автомойка, парковка и несколько магазинов — всего 15 объектов.

Активисты движения намерены проконтролировать исполнение предписаний.