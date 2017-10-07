На 3 улицах Челябинска пройдет массовый демонтаж рекламных вывесок и щитов
В список нарушителей попали школа танцев, студия декорирования, управляющая компания и банк.
В список нарушителей попали школа танцев, студия декорирования, управляющая компания и банк.
На трех улицах Челябинска пройдет массовый демонтаж рекламных вывесок и щитов — предписание об этом выдала городская администрация, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на волонтеров «Гражданского патруля».
Щиты и вывески уберут на улицах Свободы, Труда и Кирова. По данным общественников, в «черный» список попали школа танцев, студия декорирования, управляющая компания, банк, страховая компания, столовая и бар,
Активисты движения намерены проконтролировать исполнение предписаний.
Напомним, накануне Челябинское УФАС возбудило административное дело в отношении рекламодателя, продвигавшего продажи кальянов, тогда как реклама курительных принадлежностей в России запрещена. Вывеску обнаружили над входной группой магазина на Свердловском проспекте в Челябинске. А на Труда, недалеко от гимназии № 10, горожане заметили новую скандальную растяжку.