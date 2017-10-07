Cotton Campaign может принять участие в хлопковой ярмарке в Ташкенте
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Представители международной коалиции трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и
ТАШКЕНТ, 7 окт — Sputnik. Представители международной коалиции трудовых и правозащитных организаций, инвесторов и
Ранее многие ведущие представители бизнеса в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка
«Компании работали в рамках общественной организации Cotton Campaign. Но сейчас они изменили своё мнение по отношению к Узбекистану. Когда в этом году мы были на сессии Международной конференции труда в Женеве, то встречались с представителями этих организаций и крупных компаний. У них уже не то мнение, которое было несколько лет назад. Наша открытость, приверженность нашего президента к этому, те действия, которые осуществляются в стране, они уже меняют их отношение к этому вопросу», — рассказала корреспонденту Sputnik заместитель
«Многие компании, в том числе Cotton Campaign, изъявили желание принимать участие. Мы открыты, они конечно могут приехать. Мы покажем и расскажем обо всех реформах, которые осуществляются у нас в стране», — отметила Нарбаева.
Напомним, что Cotton Campaign — это международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.
XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка пройдет
Также, будут организованы «круглые столы» и двухсторонние переговоры между экспортерами и потребителями узбекского хлопка. Гости хлопковой ярмарки также будут иметь возможность участия в работе торговой сессии Узбекской республиканской