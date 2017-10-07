Cotton Campaign может принять участие в хлопковой ярмарке в Ташкенте

Источник: Sputnik

Ранее многие ведущие представители бизнеса в Европе и США отказались от покупки узбекского хлопка из-за наличия фактов детского и принудительного труда. Однако сейчас ситуация в этом плане меняется.

«Компании работали в рамках общественной организации Cotton Campaign. Но сейчас они изменили своё мнение по отношению к Узбекистану. Когда в этом году мы были на сессии Международной конференции труда в Женеве, то встречались с представителями этих организаций и крупных компаний. У них уже не то мнение, которое было несколько лет назад. Наша открытость, приверженность нашего президента к этому, те действия, которые осуществляются в стране, они уже меняют их отношение к этому вопросу», — рассказала корреспонденту Sputnik заместитель премьер-министра Узбекистана Танзила Нарбаева.

По её словам, скоро в Ташкенте пройдет традиционная хлопковая ярмарка и ожидается приезд многих из этих компаний и организаций.

«Многие компании, в том числе Cotton Campaign, изъявили желание принимать участие. Мы открыты, они конечно могут приехать. Мы покажем и расскажем обо всех реформах, которые осуществляются у нас в стране», — отметила Нарбаева.

Напомним, что Cotton Campaign — это международная организация, целью которой является искоренение детского и принудительного труда при производстве хлопка.

XIII Международная узбекская хлопковая и текстильная ярмарка пройдет 23—24 октября 2017 года в Ташкенте. В ходе ярмарки участники будут иметь возможность заключения контрактов на поставку узбекского хлопка, развития долгосрочного сотрудничества, а также ознакомления с его качественными показателями и последними нововведениями в области производства, торговли и логистики.