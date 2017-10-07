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08:24 (мск), источник: АиФ Красноярск

С понедельника в центре Красноярска снова меняется схема движения

Закрывают на ремонт новые участки дорог.

С 9 октября в центре Красноярска на части дорог возобновляется двухстороннее движение, а некоторые участки перекрывают на ремонт.

Полностью закрытыми остаются участки от улицы Вейнбаумана до ул. Перенсона и от ул. Декабристов до ул. Профсоюзов. 7 и 8 октября частично ограничено движение на перекрестках пр. Мира с ул. Декабристов и ул. Робеспьера.

В связи с завершением ремонта на Коммунальном мосту, с 9 октября будет открыт проезд по ул. Декабристов на участке от ул. Дубровинского до ул. Бограда. Также в двухстороннем режиме снова заработает ул. Диктатуры Пролетариата на участке от ул. Маркса до ул. Дубровинского. Кроме того будет полностью открыта для движения ул. Северная.

Здесь можно посмотреть, как будет организованно движение на пр. Мира и ул. Карла Маркса, а также на улице Горького.

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