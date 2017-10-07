С понедельника в центре Красноярска снова меняется схема движения

Полностью закрытыми остаются участки от улицы Вейнбаумана до ул. Перенсона и от ул. Декабристов до ул. Профсоюзов. 7 и 8 октября частично ограничено движение на перекрестках пр. Мира с ул. Декабристов и ул. Робеспьера.

В связи с завершением ремонта на Коммунальном мосту, с 9 октября будет открыт проезд по ул. Декабристов на участке от ул. Дубровинского до ул. Бограда. Также в двухстороннем режиме снова заработает ул. Диктатуры Пролетариата на участке от ул. Маркса до ул. Дубровинского. Кроме того будет полностью открыта для движения ул. Северная.