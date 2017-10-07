Наша «пианинка»: что стало с фабрикой, выпускавшей пианино «Беларусь»
Борисовская фабрика музыкальных инструментов
Борисовская фабрика музыкальных инструментов
«Душа болит», — лаконично отвечают бывшие сотрудники на расспросы о судьбе Борисовской фабрики музыкальных инструментов.
Душа за пианино «Беларусь» болела не всегда.
Фабрика появилась еще в 1935 году на базе мебельного цеха лесокомбината имени Молотова, ее сотрудниками были почти три тысячи человек. Самым прославленным изделием стало именно пианино «Беларусь». Впрочем, здесь выпускали и другие инструменты — изготовленный в 70-х борисовский «БАС» стал первой белорусской моделью
От музыкальных инструментов остались только расписанные клавишами ворота и пустые цеха. Теперь груженые древесиной машины во дворе привозят ее на распил для изготовления мебели, а помещения фабрики снимают «частники».
«Никакой музыки тут нет», — грустят сотрудники.
«Я уже десять лет работаю здесь на частника — теперь вместо пианино производят пластмассовые изделия. Но всем, кто спрашивает, говорю — осталась на нашей пианинке», — рассказала бывшая сотрудница фабрики Татьяна Васильевна Костюкович.
Корреспондент Sputnik Елена Васильева побывала в пустых цехах фабрики музыкальных инструментов и обсудила с бывшими сотрудниками, как Борисову без «Беларуси».
Концерт Мулявина и кокосы в подарок
«Про нас уже писали, когда фабрика разваливалась, — говорили, что работники покидали цеха, как при бомбежке. Всюду пианино стояли… А потом все убрали, и уже даже на складах инструментов, скорее всего, не осталось. До недавнего времени
«Моя работа мне нравилась и так легко давалась! Нужно было собрать на конвейере семнадцать пианино за смену, а я делала двадцать пять. Вот только сама не играла, не люблю громкой музыки до сих пор, а тишины в цехе не было», — рассказала Татьяна Васильевна.
Выступать сюда приезжал даже Владимир Мулявин, который согласился сыграть на изготовленной здесь же гитаре, а одна из сотрудниц вспоминает, как для ее брата на фабрике собрали двенадцатиструнную гитару, на которой он до сих пор играет.
«Голландцы нам фрукты к Новому году привозили. Когда впервые привезли кокосы, мы даже не знали, что это такое. К праздникам всегда были премии. А после 90-го года начался разлад», — рассказали бывшие сотрудники.
«Как теперь людям пианино реставрировать?»
«Для Беларуси столько пианино, может, и не нужно, фабрика выпускала минимум 1700 инструментов в месяц», — рассказал Михаил Вашкевич, который на фабрике некоторое время был учеником. Окончив Институт культуры, Михаил однажды столкнулся с необходимость настроить пианино. Тут и оказалось, что настройка требует некоторого мастерства, учиться которому он решил у настройщиков фабрики.
«А потом случились девяностые: пианино начали отдавать без предоплаты. Раз приехали и не заплатили, второй раз… Фабрика начала разваливаться», — вспоминает Михаил.
Борисовская фабрика была единственной в Советском Союзе, которая изготавливала пианино с нуля, буквально из бревен. Белорусская древесина не подходит для изготовления музыкальных инструментов.
«Такой парадокс: все наши традиционные инструменты из дерева, но подходящей древесины у нас нет. Для пианино нужна резонансная ель. Речь идет об очень старых деревьях, годичные кольца у них
«Резонансная ель в обхвате огромная! — Да уж, березой не заменишь», — обсуждают бывшие сотрудники фабрики нюансы производства.
Однажды на фабрику привозили реставрировать немецкое пианино из костела — там почти ничего не осталось от внутренностей, ставили новые. А сейчас у многих проблемы с реставрацией уже борисовских пианино.
«А сколько жалоб сейчас пишут — нечем пианино ремонтировать, страдают музыкальные школы. Внутри пианино ведь фетр, шерсть, эти материалы съедает моль, а комплектующих больше нигде не найти», — рассказали бывшие сотрудники «пианинки».
«Все, кто приходят на фабрику, переживают за нее, у старых рабочих слезы на глазах. До сих пор вспоминаю, как хорошо работалось — в цеху чистенько всегда было, все работали в белых халатиках, а сейчас… Почти все работники фабрики уже на пенсии, но думаю, если бы фабрика снова заработала, и с пенсии бы вернулись сюда», — заверила Татьяна Васильевна.
От пианино к цимбалам
В Борисове некоторое время изготавливали и электропианино, которые изрядно потеснили традиционные. Но как бы хороши ни были борисовские пианино, долгое время их собирали рабочие по единой инструкции. От музыкантов порой поступали жалобы на качество звука — каждое пианино звучало
«После учебы Александр занял сразу две должности:
Сейчас Михаил Вашкевич и бывший сотрудник фабрики Александр Протько — единственные в Беларуси изготовители цимбал. Инструменты производят вручную, мастера могут изготовить до десяти цимбал в месяц, но такого спроса на национальный инструмент нет.
«Цимбалы у нас покупают музыкальные колледжи, даже у знаменитого белорусского цимбалиста Гладкова стоят в кабинете наши цимбалы. Позитивные отзывы получали от Гомельской филармонии, там одобрили инструменты», — рассказал Михаил Вашкевич.
Последнюю партию вирбелей для цимбал купили как раз на Борисовской фабрике, когда на местных складах комплектующие для инструментов лежали еще буквально ящиками. Сейчас большую часть комплектующих заказывают в Германии.
Многие рабочие признаются, что с удовольствием вернулись бы на фабрику, если бы она снова заработала.
«Еще во времена существования фабрики к цимбалам было много нареканий по качеству звучания, как со стороны учебных заведений, особенно высших, так и со стороны профессиональных исполнителей. Инструмент, который сразу звучал
Мастера из Борисова теперь одни из немногих, кто изготавливает цимбалы и использует полученный на фабрике опыт. Звучание борисовских цимбал оценили и профессиональные музыканты — Гомельская филармония поблагодарила мастеров за достойное звучание инструмента.
А пианино «Беларусь» все еще можно найти в музыкальных школах или в домах их выпускников, оставивших инструмент как память. В магазинах музыкальных инструментов уверяют, что «Беларусь» уже не найти, и интересуются ею только в порыве ностальгии.