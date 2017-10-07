Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Раскрыт секрет внешней привлекательности
МВД: бизнесмена расстрелял в центре Москвы велосипедист
Соловьев о Познере: не может пережить, что награду вручили мне
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Бондарчук и Паулина Андреева на показе «Бегущего по лезвию 2049»
Малахова, Борисова и «Ольгу» наградили премией ТЭФИ
Самая красивая «Лада»: подробный тест-драйв
В Дубае начались тесты летающего такси (видео)
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Захарова назвала число погибших россиян в авиакатастрофе в Африке
Друг плененного казака назвал его зарплату в Сирии
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
10:20 (мск), источник: Sputnik.md

Что обсуждают в Кишиневе защитники прав потребителей стран СНГ

КИШИНЕВ, 8 окт — Sputnik, Дарья Чернега. В Кишиневе проходит 13-е объединение Консультативного Совета СНГ по защите прав потребителей.

Источник: Sputnik.md

В мероприятии принимают участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Как рассказала Sputnik руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, страны делятся опытом защиты прав потребителей в таких сферах как ЖКХ, туризм, услуги, реализация товара.

«На встрече прозвучало мнение, что законодательство стран, возможно, надо кодифицировать. На примере Молдовы мы видели, что есть разные нормативные акты, а удобнее работать с одним», — отметила глава Роспортебнадзора.

В качестве примера собеседница привела взаимодействие в области защиты прав потребителей в рамках Евразийского экономического союза. Одинаковое законодательство значительно облегчает перемещение товаров, отметила Анна Попова.

«Когда есть другие подходы — это вызывает вопросы и требует взвешенного отношения. Каждая страна защищает своего потребителя и наша задача защитить своего от некачественной продукции из любого источника», — подытожила глава Роспотребнадзора.

Консультативный Совет СНГ по защите прав потребителей проходит дважды в год в разных странах Содружества.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Задержан вице-министр финансов Молдовы
В Кишиневе мужчина упал с 13 этажа: у полиции несколько версий трагедии
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Шторм «Нейт» усилился до урагана
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
В Петербурге удесятерят налог на имущество
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Эксперты оценили стоимость жилья Улюкаева
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь