Что обсуждают в Кишиневе защитники прав потребителей стран СНГ

Источник: Sputnik.md

В мероприятии принимают участие представители Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и России.

Как рассказала Sputnik руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Анна Попова, страны делятся опытом защиты прав потребителей в таких сферах как ЖКХ, туризм, услуги, реализация товара.

«На встрече прозвучало мнение, что законодательство стран, возможно, надо кодифицировать. На примере Молдовы мы видели, что есть разные нормативные акты, а удобнее работать с одним», — отметила глава Роспортебнадзора.

В качестве примера собеседница привела взаимодействие в области защиты прав потребителей в рамках Евразийского экономического союза. Одинаковое законодательство значительно облегчает перемещение товаров, отметила Анна Попова.

«Когда есть другие подходы — это вызывает вопросы и требует взвешенного отношения. Каждая страна защищает своего потребителя и наша задача защитить своего от некачественной продукции из любого источника», — подытожила глава Роспотребнадзора.