Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
Секс сокращает жизнь
У Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов в РФ
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
ФСБ России: организатор терактов Доку Умаров умер от отравления Источники в спецслужбах назвали причины смерти главаря террористов
Джулия Робертс повторила свои главные роли в 10-минутном ролике
Полина Максимова сменила образ ради роли: первые фото со съемок
Китайцы купили еще одну знаменитую европейскую марку
Власти готовят новый «налог» на шины
Родившая Подкаминская предстала в одном полотенце - СМИ
СМИ опубликовали первые кадры свадьбы Шурыгиной
Мария Кожевникова появилась на публике в нелепом наряде
49-летняя Валерия затмила всех на празднике в Грозном (фото)
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья отмечен удачный момент для сделки
Власти облегчат сделки с загородными домами
Фоторепортажи
13Самое продаваемое оружие в США
12184-й праздник пива «Октоберфест»
09:25 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Почему в этом году взлетел ценник на яблоки

На сельхозярмарке, которая проходила в Минске в прошлые выходные, ценник на наши белорусские яблоки варьировался от 1,5 до 3 рублей в зависимости от сорта. Причем минимальная стоимость была на самые неказистые и мелкие. Покупатели в один голос говорили: дорого, в прошлом году они стоили вдвое дешевле, сейчас проще бананами питаться. Что происходит?

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Более пристально смотрим на прилавок. В магазинах потребкооперации цена на яблоки (белорусского, разумеется, образца) варьируется от 1,05 до 2,15 рубля. Может, польские дешевле? В одном из столичных магазинов расстановка следующая: отечественные яблоки стоят рубль 59 копеек, польские — 2,91 рубля. Самые дорогие привезены из Нидерландов — 3 рубля 15 копеек. В другом картина схожая: белорусские по акции отдают за 1,6 рубля, на польские ценник стартует с двух рублей. И это в разгар сезона.

Всемирная ассоциация производителей яблок и груш предупреждает: год крайне неурожайный. В той же Польше садоводы бьют тревогу. Виды на нынешний урожай: около 2,8 миллиона тонн, общий валовой сбор снизится почти на треть по отношению к уровню прошлого года и станет самым низким по крайней мере за последние пять лет! Всему виной — весенние заморозки.

Не лучше ситуация и в других странах. В Германии, например, фермеры могут рассчитывать в лучшем случае на 555 тысяч тонн яблок — меньше половины от прошлогоднего урожая. Такого щедрого сбора здесь не было с 1991 года.

Эксперты посчитали: в целом 28 стран Европейского союза соберут 9 миллионов 343 тысячи тонн яблок, что на 21 процент меньше, чем в прошлом году.

Что говорят наши производители? Майские заморозки вынудили специалистов ОАО Журавлиное Пружанского района всерьез поволноваться. Плодовый сад в хозяйстве занимает более 170 гектаров, первые посадили в 2007 году. Через шесть лет сняли более 3 тысячи тонн яблок. По словам директора сада Ирины Черепенько, до сих пор этот рекорд так и не побит. В прошлом сезоне, например, не дотянули немного — получили почти 2,8 тысячи тонн.

Возьмут ли трехтысячную планку в этом году? Не факт: пока убрали меньше половины площадей, валовой сбор превысил 1,2 тысячи тонн. Лучшая отдача у отечественного сорта алеся — по 260—270 центнеров плодов не считая опада. Антоновкой торговали на первых осенних ярмарках. Цена — рубль 10 копеек за килограмм. На переработку некондиционный продукт отправляют по 50 копеек.

С весенними заморозками, кстати, в хозяйстве сталкиваются не в первый раз. Разработана, говорит Ирина Черепенько, и своя схема спасения:

— Заранее запасаемся соломой и окуриваем деревья дымом. В 2015 году пришлось дежурить 8 ночей, чтобы спасти урожай. В нынешнем сезоне яблони цвели прекрасно, но на некоторых участках, несмотря на все предпринимаемые меры, их прихватило. Тем не менее фруктов будет достаточно, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок и экспорт.

Яблоки из сада ОАО Журавлиное поступают в торговую сеть хозяйства. Их продают на ярмарках, предлагают организациям райпо, договариваются о поставках с российскими партнерами. Но отечественная торговля берет их не очень охотно. Почему? На белорусские фрукты установлены регулируемые надбавки, потолок у которых может быть достаточно высоким, на зарубежные — фиксированным. Поэтому торговым точкам выгоднее работать с импортным товаром. Однако, если предстоящей зимой яблок из-за рубежа будет поступать меньше, логично в такой ситуации активнее продвигать свои фрукты.

Готовы ли к этому сельхозпредприятия? В ОАО Агро-сад Рассвет Брестского района вполне. В стабилизационный фонд, по словам управляющего сада Николая Остаповича, заложат 500 тонн яблок. В целом же их валовой сбор ожидается не ниже 3 тысяч тонн. Причем товарных будет больше, чем в прошлом году.

Минувшим летом почти две трети площадей попали под сильный град, который повредил плоды.

Но в Рассвете ставку как раз и делают на сорта, устойчивые к климатическим аномалиям. Используют микроудобрения, после внесения которых плодовые деревья могут выдержать заморозки до минус 2 градусов. В нынешнем сезоне, к сожалению, в отдельные апрельские и майские дни столбик термометра опускался ниже этой отметки. Тем не менее урожай вырос неплохой. На его уборке трудятся 70 человек, собирая за смену около ста тонн. Хорошую отдачу — на уровне 315—317 центнеров с гектара — дают айдаред, дарунак, вербнае. Рассветовские яблоки уже оценили покупатели на первых осенних ярмарках, которые прошли в Бресте. Продавали их по 1,1 рубля за килограмм.

По оценкам садоводов Брестчины, урожай плодов в области в нынешнем сезоне не самый худший, хотя весенние заморозки коснулись и их. Спасли сорта, которые более устойчивы к непогоде.

ПО оперативным данным, организациями потребкооперации уже закуплено 48 тысяч тонн яблок. Больше всего их заготовило Гродненское облпотребобщество — 12 тысяч тонн. Закупочные цены за килограмм товарных яблок, которые потом и попадают на прилавки магазинов, — от 70 копеек до 1,5 рубля, опада — от 15 до 22 копеек. Промышленными предприятиями Белкоопсоюза заготовлено и переработано на виноделие, мочение и консервирование 9,5 тысячи тонн.

Прилавки магазинов пустовать, конечно, не будут. Но что с ценами?

В Минсельхозпроде признают: пока республика яблоками собственного производства обеспечена не в полном объеме. Приходится импортировать.

По данным Национального статкомитета, в 2015 году к нам их завезено свыше 730, в прошлом — почти 600 тысяч тонн. В основном из Польши. Снижение объемов производства и высокий спрос сделали свое дело: по данным местных СМИ, польские садоводы сегодня отгружают яблоко в среднем в 2,8 раза дороже, чем в конце сентября 2016 года. Это сказалось и на цене для потребителя. Так что если в прошлом году самые дешевые фрукты были из Польши, то сейчас белорусские.

В ТЕМУ

Ожидаемое производство плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах страны — 102,3 тысячи тонн. Из них 20 тысяч тонн будет направлено для торговли, общепита, закладки в стабфонды, 20,2 тысячи — на промпереработку, 62,1 тысяча — свободные ресурсы, включая экспорт.

В хозяйствах есть 36,8 тысячи гектаров плодово-ягодных насаждений, из которых 8,3 тысячи — заложено в 2011—2016 годах. За указанный период раскорчевано 19 тысяч гектаров садов. Ежегодно до 2020 года планируется закладывать сады на площади 500 гектаров.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 40-летняя жительница Италии вышла замуж сама за себя (фото)
В Гродно пенсионер, «умерший» после операции, «воскрес». Но затем умер
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Определился 11-й участник чемпионата мира по футболу в России
65 лет Путину: рабочий юбилей президента
Шторм «Нейт» усилился до урагана
ЦРУ не считает Ким Чен Ына сумасшедшим
СКА установил новый рекорд Континентальной хоккейной лиги
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Toyota показала брутальный кроссовер-минивэн На 45-м Токийском автосалоне дебютирует концепт-кар Toyota Tj Cruiser, который, по задумке разработчиков, может выполнять функции одновременно минивэна и кроссовера
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Богачи перестали покупать жилье на Рублевке
Власти назвали стоимость программы реновации
Скидки на квартиры растут уже три года
Власти ожидают роста жалоб на шум от строек в Москве
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь