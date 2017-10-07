Почему в этом году взлетел ценник на яблоки

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Более пристально смотрим на прилавок. В магазинах потребкооперации цена на яблоки (белорусского, разумеется, образца) варьируется от 1,05 до 2,15 рубля. Может, польские дешевле? В одном из столичных магазинов расстановка следующая: отечественные яблоки стоят рубль 59 копеек, польские — 2,91 рубля. Самые дорогие привезены из Нидерландов — 3 рубля 15 копеек. В другом картина схожая: белорусские по акции отдают за 1,6 рубля, на польские ценник стартует с двух рублей. И это в разгар сезона.

Всемирная ассоциация производителей яблок и груш предупреждает: год крайне неурожайный. В той же Польше садоводы бьют тревогу. Виды на нынешний урожай: около 2,8 миллиона тонн, общий валовой сбор снизится почти на треть по отношению к уровню прошлого года и станет самым низким по крайней мере за последние пять лет! Всему виной — весенние заморозки.

Не лучше ситуация и в других странах. В Германии, например, фермеры могут рассчитывать в лучшем случае на 555 тысяч тонн яблок — меньше половины от прошлогоднего урожая. Такого щедрого сбора здесь не было с 1991 года.

Эксперты посчитали: в целом 28 стран Европейского союза соберут 9 миллионов 343 тысячи тонн яблок, что на 21 процент меньше, чем в прошлом году.

Что говорят наши производители? Майские заморозки вынудили специалистов ОАО Журавлиное Пружанского района всерьез поволноваться. Плодовый сад в хозяйстве занимает более 170 гектаров, первые посадили в 2007 году. Через шесть лет сняли более 3 тысячи тонн яблок. По словам директора сада Ирины Черепенько, до сих пор этот рекорд так и не побит. В прошлом сезоне, например, не дотянули немного — получили почти 2,8 тысячи тонн.

Возьмут ли трехтысячную планку в этом году? Не факт: пока убрали меньше половины площадей, валовой сбор превысил 1,2 тысячи тонн. Лучшая отдача у отечественного сорта алеся — по 260—270 центнеров плодов не считая опада. Антоновкой торговали на первых осенних ярмарках. Цена — рубль 10 копеек за килограмм. На переработку некондиционный продукт отправляют по 50 копеек.

С весенними заморозками, кстати, в хозяйстве сталкиваются не в первый раз. Разработана, говорит Ирина Черепенько, и своя схема спасения:

— Заранее запасаемся соломой и окуриваем деревья дымом. В 2015 году пришлось дежурить 8 ночей, чтобы спасти урожай. В нынешнем сезоне яблони цвели прекрасно, но на некоторых участках, несмотря на все предпринимаемые меры, их прихватило. Тем не менее фруктов будет достаточно, чтобы обеспечить поставки на внутренний рынок и экспорт.

Яблоки из сада ОАО Журавлиное поступают в торговую сеть хозяйства. Их продают на ярмарках, предлагают организациям райпо, договариваются о поставках с российскими партнерами. Но отечественная торговля берет их не очень охотно. Почему? На белорусские фрукты установлены регулируемые надбавки, потолок у которых может быть достаточно высоким, на зарубежные — фиксированным. Поэтому торговым точкам выгоднее работать с импортным товаром. Однако, если предстоящей зимой яблок из-за рубежа будет поступать меньше, логично в такой ситуации активнее продвигать свои фрукты.

Готовы ли к этому сельхозпредприятия? В ОАО Агро-сад Рассвет Брестского района вполне. В стабилизационный фонд, по словам управляющего сада Николая Остаповича, заложат 500 тонн яблок. В целом же их валовой сбор ожидается не ниже 3 тысяч тонн. Причем товарных будет больше, чем в прошлом году.

Минувшим летом почти две трети площадей попали под сильный град, который повредил плоды.

Но в Рассвете ставку как раз и делают на сорта, устойчивые к климатическим аномалиям. Используют микроудобрения, после внесения которых плодовые деревья могут выдержать заморозки до минус 2 градусов. В нынешнем сезоне, к сожалению, в отдельные апрельские и майские дни столбик термометра опускался ниже этой отметки. Тем не менее урожай вырос неплохой. На его уборке трудятся 70 человек, собирая за смену около ста тонн. Хорошую отдачу — на уровне 315—317 центнеров с гектара — дают айдаред, дарунак, вербнае. Рассветовские яблоки уже оценили покупатели на первых осенних ярмарках, которые прошли в Бресте. Продавали их по 1,1 рубля за килограмм.

По оценкам садоводов Брестчины, урожай плодов в области в нынешнем сезоне не самый худший, хотя весенние заморозки коснулись и их. Спасли сорта, которые более устойчивы к непогоде.

ПО оперативным данным, организациями потребкооперации уже закуплено 48 тысяч тонн яблок. Больше всего их заготовило Гродненское облпотребобщество — 12 тысяч тонн. Закупочные цены за килограмм товарных яблок, которые потом и попадают на прилавки магазинов, — от 70 копеек до 1,5 рубля, опада — от 15 до 22 копеек. Промышленными предприятиями Белкоопсоюза заготовлено и переработано на виноделие, мочение и консервирование 9,5 тысячи тонн.

Прилавки магазинов пустовать, конечно, не будут. Но что с ценами?

В Минсельхозпроде признают: пока республика яблоками собственного производства обеспечена не в полном объеме. Приходится импортировать.

По данным Национального статкомитета, в 2015 году к нам их завезено свыше 730, в прошлом — почти 600 тысяч тонн. В основном из Польши. Снижение объемов производства и высокий спрос сделали свое дело: по данным местных СМИ, польские садоводы сегодня отгружают яблоко в среднем в 2,8 раза дороже, чем в конце сентября 2016 года. Это сказалось и на цене для потребителя. Так что если в прошлом году самые дешевые фрукты были из Польши, то сейчас белорусские.

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Ожидаемое производство плодов и ягод в сельхозорганизациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах страны — 102,3 тысячи тонн. Из них 20 тысяч тонн будет направлено для торговли, общепита, закладки в стабфонды, 20,2 тысячи — на промпереработку, 62,1 тысяча — свободные ресурсы, включая экспорт.