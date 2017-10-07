Когда падает курс тенге: куда вложить деньги

Источник: Sputniknews.kz

В какой валюте хранить деньги?

Защищать деньги от инфляции и финансовых передряг становится все труднее. Пока эксперты говорят о спаде экономики и затянувшемся кризисе, казахстанцы не теряют надежды сохранить свои деньги. Есть много вариантов вложения финансов, но не все из них гарантируют хорошую прибыль или хотя бы сохранность инвестиций.

«Вопрос грамотного управления собственными сбережениями всегда лежит в плоскости “риск/доходность”. То есть экономические субъекты пытаются найти оптимальное соотношение, исходя из собственных условий и риск-аппетита», — говорит управляющий директор аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана Павел Афанасьев.

— Главный вопрос, который сейчас интересует всех граждан: «Что делать со сбережениями?». Вопрос очень сложный, особенно когда тенге падает, а главный банкир страны в это время советует не покупать доллары.

— Если цели сугубо сберегательные, то можно использовать привычный всем инструментарий банковского сектора, где сейчас ставки по депозитам в национальной валюте имеют сильное преимущество над валютными. Более того, ставки по коротким депозитам сейчас выше соответствующих ставок по длинным, т.е. с точки зрения экономической целесообразности, на непродолжительные сроки вкладывать в тенговые депозиты выгоднее.

— Считаете, что только храня деньги в банке, можно просто снимать сливки без какого-либо риска?

— Нужно использовать предлагаемые возможности, особенно с учетом того, что инфляция у нас в стране ощутимо ниже предлагаемых банками ставок по депозитам. В реальном выражении вы имеете положительную доходность. С учетом того, что в Казахстане депозиты до 10 миллионов тенге в национальной валюте гарантируются государством, то риски данных вложений оцениваются как нулевые.

— А что скажете про иностранную валюту? Многие считают, что доллар намного выгоднее, чем тенге, в банке.

— Если говорить по депозитам в иностранной валюте, то ставки сильно неконкурентоспособные, а если говорить о курсовой переоценке, то к текущему моменту с начала года вы бы заработали около трех процентов, причем с учетом накопленного процента.

— А недвижимость? Инвестиции в недвижимость всегда считались выгодными вложениями.

— Касательно недвижимости — данные инвестиции менее ликвидные и более затратные. Рынок недвижимости напрямую зависит от соответствующего спроса. А спрос населения очень сильно зависит от уровня реального денежного дохода, который в последние годы не демонстрирует положительной динамики, как, собственно, и цены на недвижимость.

— Недавно Нацбанк предложил казахстанцам хранить сбережения в золотых слитках. Что думаете про этот способ?

— С помощью данных инвестиций, несмотря на то, что все операции производятся в тенге, вы имеете определенную защиту от валютного риска, так как цена на золото на мировых рынках котируется в долларах США. Данный вид инвестиций, кстати, может быть интересен именно в те периоды, когда движение курса тенге против доллара не соответствует динамике цен на нефть, что мы наблюдали недавно, когда тенге имел умеренную девальвационную динамику, несмотря на то, что цены на нефть поднимались.

Инвестируя в данные слитки, следует помнить о том, что в нормальных условиях динамика доллара США и золота обратно пропорциональна. То есть в условиях укрепления доллара США в мире товарные рынки снижаются, где золото является одним из наиболее чувствительных инфляционных активов. При повышении долларовой ликвидности и соответствующего снижения курса доллара цены на товарных рынках растут, и наоборот. Я считаю, что мерные слитки Нацбанка неплохое вложение — это физическое золото со стандартизированными параметрами, которое вы сможете продать в тех же банковских отделениях, где оно было куплено, причем с минимальными транзакционными издержками.

— Какие еще инвестиции могут принести доход в условиях кризиса?

— Если стандартных инструментов недостаточно и хочется большего уровня доходности, то можно рассмотреть инвестиции на фондовом рынке. Там каждая история индивидуальна. Например, можно приобрести акции казахстанских или иностранных компаний, но в этом случае нужно понимать все соответствующие риски. Начиная с риска ликвидности (возможности быстро и без убытков продать приобретенные акции), заканчивая кредитными, рыночными, страновыми и прочими рисками, оказывающими влияние на деятельность компании.

— А облигации?

— Облигации — это более консервативные инструменты с фиксированным доходом. Можно сказать, что это права на денежный поток с соответствующими купонными выплатами (как депозит, только не в банке и в форме ценной бумаги, которую можно продать). Уровень риска в данном случае также можно «регулировать», например, можно приобретать облигации совершенно разных эмитентов как государственных, так и корпоративных в локальной и иностранной валюте. Обо всех этих нюансах сможет подробно рассказать фондовый брокер, к которому, так или иначе, нужно будет обратиться. Хочу отметить, что в целях консервативного сбережения следует рассмотреть стандартные депозиты, либо инструменты фондового рынка с низким уровнем риска (облигации государственного и квазигосударственного сектора).

— А если хочется не просто сохранить, но и заработать?