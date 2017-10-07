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09:39 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровские отели стали лучшими в стране

Итоги Всероссийского конкурса подвели в Сочи.

Хабаровские бизнес-отель «Парус» и гостиница «Верба» признаны лучшими в стране по решению жюри всероссийского конкурса «Лучшие Отели России — 2017», об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщили в министерстве культуры региона.

«Парус» получил наивысшую оценку в номинации «Лучший отель России категории 5 звезд», а «Верба» признана лучшим четырехзвездным отелем.

 — Это очень престижный конкурс в области нашего бизнеса. Ведь гостиницы — это визитная карточка, по которой гости судят об инфраструктуре, развитии и комфорте города. Высокая оценка повышает престиж не только самих отелей, но и всего Хабаровского края. С 2016 года отели региона входят в ТОП-10 лучших по различным направлениям, — рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник отдела аналитической работы и организации туристической деятельности краевого минкультуры Валентина Неретина. В Хабаровске ведётся строительство новых современных гостиниц категории 5 звёзд. В частности, гостиничный комплекс в центре города. Это будет первый на Дальнем Востоке сетевой отель международного бренда Double Tree by Hilton. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2019 год. — Сложно сказать, сколько еще гостиниц нужно нашему краю, это виднее инвесторам. Они должны изучать потенциал территории и анализировать туристический поток. Но судя по всему, интерес у них есть — в 2016 году в Хабаровск приезжали иностранные специалисты, которые хотят зайти на наш рынок, — сообщила Валентина Неретина.

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