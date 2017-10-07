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09:59 (мск), источник: Sputniknews.kz

Аймагамбетов: в казахстанских колледжах внедрят 28 профессий будущего

Рынок труда диктует новые условия: на смену «вымирающим» профессиям приходят специальности будущего. Как с этим справятся казахстанские студенты, рассказал вице-министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

Источник: Sputniknews.kz

С начала текущего года в Казахстане стартовала программа «Бесплатное профессионально-техническое образование для всех». Обучение ведется по техническим и технологическим, а также сельскохозяйственным специальностям.

«В наших колледжах будут внедрены 28 новых профессий. По ним наши студенты, в том числе по этой программе, получат образование. Мы сегодня видим, что у нас многие специальности на стыке. Сегодня рынок диктует свои потребности. Те профессии, к которым мы привыкли готовить, рынок не удовлетворяют», — прокомментировал Асхат Аймагамбетов.

По словам вице-министра, одной из самых популярных среди студентов в этом году стала специальность будущего — мехатроника. Она представляет собой своеобразный симбиоз механика и электрика.

Более того, благодаря внедренной программе у казахстанцев появилась возможность обучиться специальностям при помощи передвижных лабораторий.

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