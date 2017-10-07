Аймагамбетов: в казахстанских колледжах внедрят 28 профессий будущего
Рынок труда диктует новые условия: на смену «вымирающим» профессиям приходят специальности будущего. Как с этим справятся казахстанские студенты, рассказал
Рынок труда диктует новые условия: на смену «вымирающим» профессиям приходят специальности будущего. Как с этим справятся казахстанские студенты, рассказал
С начала текущего года в Казахстане стартовала программа «Бесплатное
«В наших колледжах будут внедрены 28 новых профессий. По ним наши студенты, в том числе по этой программе, получат образование. Мы сегодня видим, что у нас многие специальности на стыке. Сегодня рынок диктует свои потребности. Те профессии, к которым мы привыкли готовить, рынок не удовлетворяют», — прокомментировал Асхат Аймагамбетов.
По словам
Более того, благодаря внедренной программе у казахстанцев появилась возможность обучиться специальностям при помощи передвижных лабораторий.