НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» вводит еще пятую частоту рейсов в Сеул
НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» вводит еще пятую частоту регулярных рейсов из Ташкента в Сеул.
НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» вводит еще пятую частоту регулярных рейсов из Ташкента в Сеул.
По данным компании, она начнет выполнять эти рейсы с 29 октября 2017 года.
Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 787 Dreamliner.
Воскресенье: HY 513 Ташкент (23:25) — Сеул (09:45) +1
Понедельник: HY 514 Сеул (11:10) — Ташкент (14:50).