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10:13 (мск), источник: Uzdaily.uz

НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» вводит еще пятую частоту рейсов в Сеул

НАК «Узбекистон Хаво Йуллари» вводит еще пятую частоту регулярных рейсов из Ташкента в Сеул.

Источник: Uzdaily.uz

По данным компании, она начнет выполнять эти рейсы с 29 октября 2017 года.

Рейсы будут выполняться на современных комфортабельных лайнерах Boeing 787 Dreamliner.

Воскресенье: HY 513 Ташкент (23:25) — Сеул (09:45) +1
Понедельник: HY 514 Сеул (11:10) — Ташкент (14:50).

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