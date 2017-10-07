Банкрот, да не тот: Хабаровск вновь накрыла неразбериха с общественным транспортом
Источники сообщают, что муниципальный перевозчик разорился дотла, а в мэрии утверждают обратное.
Источники сообщают, что муниципальный перевозчик разорился дотла, а в мэрии утверждают обратное.
Хабаровск, 7 октября, AmurMedia.
Очередная непонятная история закручивается вокруг хабаровской сети общественного транспорта. Несколько местных СМИ сообщили, что главный муниципальный перевозчик «ХПАТП-1» прекратил свое существование, оставив почти тысячу рабочих без зарплаты. Администрация Хабаровска сегодня, 7 октября, опровергла эти сведения, но ясности в ситуацию не добавила, сообщает корр. ИА AmurMedia.
В течение недели в городских средствах массовой информации и «народных» пабликах в социальных сетях неоднократно появлялись сообщения о закрытии МУП «ХПАТП-1». Перевозчик, который еще недавно отличился введением вечернего тарифа,
«Транспортное обслуживание пассажиров в Хабаровске осуществляется в рабочем режиме. В соответствии с графиком выходного дня сегодня на дороги дальневосточной столицы вышло 517 автобусов, 33 трамвая и 16 троллейбусов. Это транспорт как муниципальных предприятий, так и коммерческих перевозчиков. Отметим, что все маршруты МУП “ХПАТП-1” обслуживаются транспортом и работниками предприятия — на 17 маршрутах работают 96 автобусов. Помимо этого, 16 автобусов “ХПАТП-1” осуществляют перевозки на пригородных маршрутах. В таком же режиме транспорт предприятия будет работать и в воскресенье. В понедельник и последующие рабочие дни в соответствии с графиком на 17 маршрутов “ХПАТП-1” выйдут 124 автобуса», — говорится в сообщении
Когда автобусы мыть начнут и руководство сменят? — соцсети о вечернем тарифе в Хабаровске.
Кому верить и на что надеяться, рядовому хабаровскому пассажиру
Однако до сих пор остается неясным, в чьих руках окажутся маршруты общественного транспорта уже в понедельник, и кто будет диктовать политику цен на билет. А знать это необходимо: ведь именно простые пассажиры в итоге раскрывают кошельки, забрасывая деньги в бездонную глотку вечно разоряющегося «ХПАТП-1».