Банкрот, да не тот: Хабаровск вновь накрыла неразбериха с общественным транспортом

Хабаровск, 7 октября, AmurMedia.

Очередная непонятная история закручивается вокруг хабаровской сети общественного транспорта. Несколько местных СМИ сообщили, что главный муниципальный перевозчик «ХПАТП-1» прекратил свое существование, оставив почти тысячу рабочих без зарплаты. Администрация Хабаровска сегодня, 7 октября, опровергла эти сведения, но ясности в ситуацию не добавила, сообщает корр. ИА AmurMedia.

В течение недели в городских средствах массовой информации и «народных» пабликах в социальных сетях неоднократно появлялись сообщения о закрытии МУП «ХПАТП-1». Перевозчик, который еще недавно отличился введением вечернего тарифа, все-таки прекратил свое существование, утверждали сетевые источники. Автобусные маршруты, которые курировало предприятие, раздали коммерсантам, почти тысяча сотрудников осталась без зарплаты — их уволили. У «ХПАТП-1», по сведениям СМИ, не было денег даже на горючее для транспорта. Жители города, которые регулярно пользуются общественным транспортом, подняли волну возмущений в социальных сетях. Но сегодня, 7 октября, администрация Хабаровска уведомила о том, что повода для паники нет.

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«Транспортное обслуживание пассажиров в Хабаровске осуществляется в рабочем режиме. В соответствии с графиком выходного дня сегодня на дороги дальневосточной столицы вышло 517 автобусов, 33 трамвая и 16 троллейбусов. Это транспорт как муниципальных предприятий, так и коммерческих перевозчиков. Отметим, что все маршруты МУП “ХПАТП-1” обслуживаются транспортом и работниками предприятия — на 17 маршрутах работают 96 автобусов. Помимо этого, 16 автобусов “ХПАТП-1” осуществляют перевозки на пригородных маршрутах. В таком же режиме транспорт предприятия будет работать и в воскресенье. В понедельник и последующие рабочие дни в соответствии с графиком на 17 маршрутов “ХПАТП-1” выйдут 124 автобуса», — говорится в сообщении пресс-службы мэрии.

Когда автобусы мыть начнут и руководство сменят? — соцсети о вечернем тарифе в Хабаровске.

Кому верить и на что надеяться, рядовому хабаровскому пассажиру по-прежнему непонятно. Кроме тревожных сообщений об окончательном банкротстве МУП «ХПАТП-1», в СМИ появились данные о том, что в ситуацию вмешалось правительство края. Власти региона якобы готовы выделить злополучному муниципальному перевозчику деньги на топливо, чтобы автобусы оставались на ходу.