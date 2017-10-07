Омская область закупает сладостей к Новому году на 6,5 млн рублей

Всего предполагается закупить 17 тысяч подарков на сумму 6,46 млн рублей — каждая коробка с конфетами будет стоить в среднем 380 рублей.

На коробке с конфетами должен быть размещен текст поздравления губернатора Омской области и надпись «Губернаторская новогодняя елка 2018», а внутри коробки нарисовано игровое поле для настольной игры. Каждый из подарков же должен содержать молочный шоколад, молочный шоколад с арахисом, вафли, бисквитное пирожное, шоколадную медаль, шоколадный батончик, халву в шоколаде, пралине, желе, суфле, ирис, грильяж и прочие конфеты. Остаточный срок годности сладостей должен составлять не менее трех месяцев.