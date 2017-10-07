Омская область закупает сладостей к Новому году на 6,5 млн рублей
Минспорта Омской области объявило тендер на приобретение новогодних подарков для губернаторских елок в Омске и 32 районах области.
Минспорта Омской области объявило тендер на приобретение новогодних подарков для губернаторских елок в Омске и 32 районах области.
Всего предполагается закупить 17 тысяч подарков на сумму 6,46 млн рублей — каждая коробка с конфетами будет стоить в среднем 380 рублей.
На коробке с конфетами должен быть размещен текст поздравления губернатора Омской области и надпись «Губернаторская новогодняя елка 2018», а внутри коробки нарисовано игровое поле для настольной игры. Каждый из подарков же должен содержать молочный шоколад, молочный шоколад с арахисом, вафли, бисквитное пирожное, шоколадную медаль, шоколадный батончик, халву в шоколаде, пралине, желе, суфле, ирис, грильяж и прочие конфеты. Остаточный срок годности сладостей должен составлять не менее трех месяцев.
Поставщик будет определен 27 октября. Доставить подарки же предполагается в период с 11 по 25 декабря по заявкам заказчика как в районы области, так и в омский музыкальный театр или указанный министерством склад.