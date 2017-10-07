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11:09 (мск), источник: Комсомольская правда

До конца октября Смольный объявит конкурс на аэроэкспресс до Пулково

До конца октября в Смольном обещают объявить конкурс на реализацию проекта по запуску «Аэрокспресса» от Витебского вокзала до аэропорта Пулково. При этом принять участие в консорциуме предложили и инвесторам из Китая.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила председатель комитета по инвестициям Петербурга Ирина Бабюк.

— До конца месяца планируем объявить конкурс на реализацию проекта. На фоне роста пассажиропотока в Пулково прогнозируем 8 миллионов пассажиров в год, — сказала она.

Чиновница отметила, что протяженность линии составит 8 километров, а общий объем инвестиций в проект оценивается в 280 миллионов евро.

Ранее в Смольном говорили о том, что к созданию «Аэроэкспресса» рассчитывают приступить после ЧМ-2018 года.

Китайским инвесторам в администрации Петербурга также предложили вложиться в создание трех линий скоростного трамвая.

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