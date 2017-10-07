Правительство наградило 20 лучших предпринимателей страны

Звание «Самого молодого предпринимателя» получила пчеловод Алина Караджа. Начинала она семь лет назад с 50-ти ульев. Теперь на ее пасеке — 225 пчелиных семей.



«Я случайно узнала о проекте “Паре 1+1” и воспользовалась случаем. Мне посчастливилось получить информационную и финансовую поддержку», — сказала предприниматель Алина Караджа.



Другой получатель награды — Николай Мидриган, учредитель двух малых предприятий. Он открыл ферму по разведению кроликов и фабрику по разливу меда.



«Я, как и многие другие предприниматели, начинал из необходимости. Кроликов продаю на внутреннем рынке, а мед предназначен для экспорта», — отметил предприниматель Николай Мидриган.



Лидия Бырсану из Сынжерей открыла в родном городе ателье по пошиву национальных костюмов. По ее словам, вначале было сложно, а залог успеха — применение инновационных идей.



«Мы хотим расширить бизнес, выйти на внешний рынок. Хотим увеличить число сотрудников, купить современное оборудование», — сказала предприниматель Лидия Бырсану.



Ежегодно в Молдове создается до шести тысяч средних и малых предприятий.



«Мы должны поддерживать малый и средний бизнес, помогать предпринимателям повышать квалификацию, становиться более конкурентоспособными, увеличивать рынок сбыта и пользоваться современными технологиями», — подчеркнула исполнительный директор ODIMM Юлия Ябанжи.



Министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык на днях объявил о намерении правительства субсидировать создание новых рабочих мест.