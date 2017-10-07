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10:57 (мск), источник: Publika.md

Правительство наградило 20 лучших предпринимателей страны

Правительство наградило 20 лучших предпринимателей страны, превративших свои увлечения в процветающий бизнес.

Источник: Publika.md

Звание «Самого молодого предпринимателя» получила пчеловод Алина Караджа. Начинала она семь лет назад с 50-ти ульев. Теперь на ее пасеке — 225 пчелиных семей.

«Я случайно узнала о проекте “Паре 1+1” и воспользовалась случаем. Мне посчастливилось получить информационную и финансовую поддержку», — сказала предприниматель Алина Караджа.

Другой получатель награды — Николай Мидриган, учредитель двух малых предприятий. Он открыл ферму по разведению кроликов и фабрику по разливу меда.

«Я, как и многие другие предприниматели, начинал из необходимости. Кроликов продаю на внутреннем рынке, а мед предназначен для экспорта», — отметил предприниматель Николай Мидриган.

Лидия Бырсану из Сынжерей открыла в родном городе ателье по пошиву национальных костюмов. По ее словам, вначале было сложно, а залог успеха — применение инновационных идей.

«Мы хотим расширить бизнес, выйти на внешний рынок. Хотим увеличить число сотрудников, купить современное оборудование», — сказала предприниматель Лидия Бырсану.

Ежегодно в Молдове создается до шести тысяч средних и малых предприятий.

«Мы должны поддерживать малый и средний бизнес, помогать предпринимателям повышать квалификацию, становиться более конкурентоспособными, увеличивать рынок сбыта и пользоваться современными технологиями», — подчеркнула исполнительный директор ODIMM Юлия Ябанжи.

Министр экономики и инфраструктуры Октавиан Калмык на днях объявил о намерении правительства субсидировать создание новых рабочих мест.

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