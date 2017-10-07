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11:38 (мск), источник: Uzreport.uz

По итогам узбекско-кыргызского бизнес-форума заключены контракты на $200 млн

В Ташкенте прошёл первый узбекско-кыргызский бизнес-форум. Участие в нём приняли кыргызские и узбекские предприниматели, а также представители бизнес-структуры двух государств.

Источник: Uzreport.uz

Мероприятие проводится в целях укрепления дружественного диалога, установления контактов и поиск новых партнёров.

В бизнес-форуме приняли участие представители министерств и ведомств, руководители торговых, инвестиционных и промышленных компаний.

В центре внимания форума были вопросы увеличения товарооборота между странами, изучения потребностей и проведения маркетинговых исследований кыргызского и узбекского рынков. Были выявлены приоритетные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства. Важность и необходимость проводимого мероприятия для экономических сфер двух стран в своём выступлении подчеркнул председатель Торгово-промышленной палаты Республики Узбекистан — Адхам Икрамов.

Товарооборот между двумя странами в январе-мае этого года составил более $100 млн, что почти в два раза больше показателя аналогичного периода 2016 года. Министр экономики Кыргызской Республики Артём Новиков упомянул о необходимости увеличения товарооборота между государствами и назвал самые важные задачи.

По итогам данной встречи были подписаны соглашения о совместной сборке автобусов, производстве сельскохозяйственной техники, сборке стиральных машин, организации дилерских центров, поставке кабельной продукции, постройке торгово-развлекательного центра и филиала технической школы Artel на территории Кыргызской Республики.

Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран, заключены договорённости по поставке натурального камня и травертина в Узбекистан.

Итоговая сумма заключённых договорённостей составила более $200 млн.

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