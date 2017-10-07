По итогам узбекско-кыргызского бизнес-форума заключены контракты на $200 млн
В Ташкенте прошёл первый
В Ташкенте прошёл первый
Мероприятие проводится в целях укрепления дружественного диалога, установления контактов и поиск новых партнёров.
В
В центре внимания форума были вопросы увеличения товарооборота между странами, изучения потребностей и проведения маркетинговых исследований кыргызского и узбекского рынков. Были выявлены приоритетные направления дальнейшего взаимовыгодного сотрудничества и партнёрства. Важность и необходимость проводимого мероприятия для экономических сфер двух стран в своём выступлении подчеркнул председатель
Товарооборот между двумя странами в
Также были подписаны меморандумы о сотрудничестве между автомобилестроительными фирмами, союзами ювелиров двух стран, заключены договорённости по поставке натурального камня и травертина в Узбекистан.
Итоговая сумма заключённых договорённостей составила более $200 млн.