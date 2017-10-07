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11:19 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Сельсоветы судятся с наследниками за пустующие дома

В километрах двадцати от городов что ни усадьба — образец ландшафтного дизайна. Это стараются наследники или купившие дома новые хозяева. Стоит же отъехать от шума городского в настоящую глубинку, увидишь, как провалившиеся крыши и плотные джунгли дикой поросли да сорняков портят стоящие в веснушках черемух наши деревеньки — деревянные и дальние.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

На начало года в стране насчитывалось около 15 тысяч бесхозных домов. Для более 27 тысяч населенных пунктов вроде немного. Но развалюха посреди улицы — это как ложка дегтя в бочке меда, даже если их снесешь одним махом, чтобы стало красиво, через год-второй обветшает еще несколько опустевших строений.

От этого никуда не уйдешь — сельское население стареет. С другой стороны, кто поедет в заброшенное, забытое людьми и богом захолустье? Значит, привлекательность и порядок в селах надо поддерживать ради их же будущего.

Не раз касался проблемы развития малых деревень и хуторов президент: количество пустующих домов растет, нам необходимо создать условия для эффективного использования такого жилья. По его словам, в этом вопросе прежде всего нужен хозяйский подход. Работу нужно ускорить на местах и подвести под процедуру нормативно-правовой акт, чтобы власти не бегали за людьми, которые бросили свое жилище, но в то же время якобы имеют какую-то бумажку на его владение.

Пока местные Советы, на которые возложены обязанности по наведению порядка на вверенной им территории, сталкиваются со многими препонами — там не вправе снести развалюху только потому, что она портит внешний вид.

Действуя строго по законодательству, приходится тратить на процедуру около полугода — столько времени отнимает подготовка документов, чтобы предоставить их в суде.

На судебном же заседании заинтересованное лицо заявляет, что усадьбу и строения намерено использовать. И всё, как говорится, до новых встреч — наследник как забыл дорогу в родные пенаты, так и не вспомнил. Сельсовет опять обращается в суд, но сценарий повторяется один к одному.

Председатель Кухчицого сельсовета Клецкого района, где накоплен немалый опыт по сносу ветхих домов (только в этом году под бульдозер ушло 50 единиц), Светлана Турко три раза была в суде, где один и тот же претендент на наследство трижды чуть не клятвенно обещал, что, наконец, станет настоящим хозяином и наведет на подворье и в доме порядок. Но так и не появился в своих владениях и даже в наследство не вступил. Многим представителям местной власти, думаю, ситуация до мелких подробностей знакомая. Поэтому закон, который бы обязывал гражданина зарегистрировать право собственности в определенный срок и поддерживать в порядке свое наследство, очень необходим.

Нужны поправки в законодательство, которые разрешают продавать жилье, находящееся в государственной собственности, без оформления документов или же без непомерной платы за разного рода справки. 

Сейчас сельсовету как юрлицу приходится заплатить около 2 тысяч рублей за пакет необходимых документов. Разве в отдаленной местности продашь за такую цену даже еще крепкий дом?

Иногда в регистр пустующих попадают участки с домами, в которые можно вдохнуть новую жизнь, но, к сожалению, собственникам они не нужны. Знаю, что во многих сельсоветах работники успешно освоили навыки риэлторов — сводят потенциальных покупателей, которые обращаются к ним в поисках жилья или дачных участков, с собственниками, которым трудно содержать родовое гнездо. Что ж, тоже выход. Чем будет стоять без присмотра и ветшать, лучше вовремя продать и выручить хоть какие-то деньги.

Механизм отчуждения пустующих и ветхих домов усовершенствуют. Но, согласитесь, обидно: возводить, а через каких-то полвека сносить. Да, после войны, а именно это жилье сейчас стирают с лица земли, строили чем придется из материалов, что попадались под руку. Но сейчас не разруха, и деревням надо действительно родовые усадьбы с добротным и качественным жильем, которое бы простояло сотню лет и больше.

Елена Климович

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