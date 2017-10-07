Станцию «Мичуринский проспект» желтой ветки московского метро откроют в марте 2018 года

«Станция “Мичуринский проспект” готова на 80%. Я думаю, что к концу года мы закончим строительную готовность. Дальше зависит от того, как будут проходить испытания, как будет проходить обкатка, я думаю, что где-то к марту 2018 года мы уже полноценно с пассажирами должны поехать», — сказал Хуснуллин.