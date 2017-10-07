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11:20 (мск), источник: ТАСС

Станцию «Мичуринский проспект» желтой ветки московского метро откроют в марте 2018 года

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Станцию «Мичуринский проспект» нового участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена планируют открыть для пассажиров в марте 2018 года.

На данный момент станция готова на 80%, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Станция “Мичуринский проспект” готова на 80%. Я думаю, что к концу года мы закончим строительную готовность. Дальше зависит от того, как будут проходить испытания, как будет проходить обкатка, я думаю, что где-то к марту 2018 года мы уже полноценно с пассажирами должны поехать», — сказал Хуснуллин.

Началась отделка платформы станции метро «Мичуринский проспект»
Во время загрузки произошла ошибка.
29 июля© Ньюстюб
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