Станцию «Мичуринский проспект» желтой ветки московского метро откроют в марте 2018 года
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Станцию «Мичуринский проспект» нового участка
МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. Станцию «Мичуринский проспект» нового участка
На данный момент станция готова на 80%, сообщил в субботу журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
«Станция “Мичуринский проспект” готова на 80%. Я думаю, что к концу года мы закончим строительную готовность. Дальше зависит от того, как будут проходить испытания, как будет проходить обкатка, я думаю, что