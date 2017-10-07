Минстрой: Пуск тепла завершен во всех районах Татарстана
По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, на сегодняшний день функционируют все 3097 котельных.
По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, на сегодняшний день функционируют все 3097 котельных.
(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Пуск тепла завершен во всех муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.
На сегодняшний день функционируют все 3097 котельных, приводит слова докладчика