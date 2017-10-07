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11:39 (мск), источник: ИА Татар-информ

Минстрой: Пуск тепла завершен во всех районах Татарстана

По словам министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирека Файзуллина, на сегодняшний день функционируют все 3097 котельных.

(Казань, 7 октября, «Татар-информ»). Пуск тепла завершен во всех муниципальных образованиях Татарстана. Об этом сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме Правительства РТ министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Ирек Файзуллин. Совещание в режиме видеоконференцсвязи со всеми районами республики провел Президент Татарстана Рустам Минниханов.

На сегодняшний день функционируют все 3097 котельных, приводит слова докладчика пресс-служба Президента РТ. Котельные отапливают 17 тыс. 168 жилых домов, 1603 школы, 1839 детских садов, 2114 объектов здравоохранения, 1966 объектов культуры, 188 центров занятости и соцзащиты, 270 спортивных объектов.

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