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11:41 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Движение транспорта по ул. Горького в Нижнем Новгороде будет перекрыто 9 октября 2017 года

Движение транспорта по ул. Горького в Нижнем Новгороде будет перекрыто 9 октября 2017 года.

Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.

Согласно информации, движение будет закрыто с 08:00 до 23:00 в районе дома № 150Б. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам. Закрытие движения связано с проведением строительно-монтажных работ ООО «СПГ».

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