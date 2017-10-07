Движение транспорта по ул. Горького в Нижнем Новгороде будет перекрыто 9 октября 2017 года
Движение транспорта по ул. Горького в Нижнем Новгороде будет перекрыто 9 октября 2017 года.
Движение транспорта по ул. Горького в Нижнем Новгороде будет перекрыто 9 октября 2017 года.
Об этом сообщается на официальном сайте городской администрации.
Согласно информации, движение будет закрыто с 08:00 до 23:00 в районе дома № 150Б. Движение транспорта будет организовано по прилегающим улицам. Закрытие движения связано с проведением