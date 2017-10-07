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12:16 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Беларусь не станет «тормозить» с переходом на электротранспорт

В стране разработано инновационное энергосберегающее оборудование для зарядки электромобилей, сообщил на днях заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Благодаря микропроцессорным системам управления оно пригодно для пополнения батарей практически любого типа.

И хотя это пока лишь научная разработка, она уже привлекла внимание специалистов-практиков. Ведь новация может стать основой для целой сети заправок для электрокаров.

Вот что ответила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина на вопрос корреспондента СБ о перспективах перевода нашего автотранспорта на электротягу:

— У нас развитые машиностроение, автомобилестроение, наука. И мы делаем все, чтобы организовать свое производство электромобилей и инфраструктуры для их обслуживания. В ряде стран 2030 год станет рубежом, когда производство автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания должно быть ограничено. Если мы не будем идти рука об руку с передовыми государствами, то начнем отставать.

Тема электромобилей активно обсуждалась на уходящей неделе в ходе Белорусской транспортной недели. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни на 22-м Белорусском энергетическом и экологическом форуме. А в следующем году состоится первая белорусская выставка Е-транспорта как транспорта будущего. Эксперты отмечают: динамичному развитию инновационного направления будет способствовать пуск Белорусской АЭС. Появится возможность снизить энерготарифы до российского уровня, значит, заправка электромашины станет еще дешевле. Продолжится и снижение энергоемкости ВВП.

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