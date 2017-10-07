Беларусь не станет «тормозить» с переходом на электротранспорт

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Благодаря микропроцессорным системам управления оно пригодно для пополнения батарей практически любого типа.

И хотя это пока лишь научная разработка, она уже привлекла внимание специалистов-практиков. Ведь новация может стать основой для целой сети заправок для электрокаров.

Вот что ответила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина на вопрос корреспондента СБ о перспективах перевода нашего автотранспорта на электротягу:

— У нас развитые машиностроение, автомобилестроение, наука. И мы делаем все, чтобы организовать свое производство электромобилей и инфраструктуры для их обслуживания. В ряде стран 2030 год станет рубежом, когда производство автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания должно быть ограничено. Если мы не будем идти рука об руку с передовыми государствами, то начнем отставать.