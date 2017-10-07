Беларусь не станет «тормозить» с переходом на электротранспорт
В стране разработано инновационное энергосберегающее оборудование для зарядки электромобилей, сообщил на днях заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков.
В стране разработано инновационное энергосберегающее оборудование для зарядки электромобилей, сообщил на днях заместитель председателя ГКНТ Сергей Щербаков.
Благодаря микропроцессорным системам управления оно пригодно для пополнения батарей практически любого типа.
Вот что ответила первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Ия Малкина на вопрос корреспондента СБ о перспективах перевода нашего автотранспорта на электротягу:
— У нас развитые машиностроение, автомобилестроение, наука. И мы делаем все, чтобы организовать свое производство электромобилей и инфраструктуры для их обслуживания. В ряде стран 2030 год станет рубежом, когда производство автотранспорта с двигателем внутреннего сгорания должно быть ограничено. Если мы не будем идти рука об руку с передовыми государствами, то начнем отставать.
Тема электромобилей активно обсуждалась на уходящей неделе в ходе Белорусской транспортной недели. Дискуссии продолжатся в ближайшие дни на 22-м Белорусском энергетическом и экологическом форуме. А в следующем году состоится первая белорусская выставка