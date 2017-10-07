Рустам Минниханов ознакомился с ходом ремонта автомобильной дороги на улице Кул Гали в Казани

(Казань, 7 октября, «Татар-информ», Арсений Маврин). Один из самых проблемных дорожных участков в столице Татарстана скоро перестанет доставлять неудобства водителям. Речь идет об участке автомобильной дороги по ул. Кул Гали (от ул. Комиссара Габишева до ул. Овражная) в Казани, на котором сейчас идет ремонт.

С ходом ремонта сегодня ознакомился Президент Татарстана рустам Минниханов. В осмотре вместе с ним принимали участие генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рафкат Кантюков, мэр Казани Ильсур Метшин, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Ленар Сафин, руководитель Приволжского управления Ростехнадзора Борис Петров и другие официальные лица.

«Это была двухполосная дорога в город от поселка Салмачи. Это было самое узкое горлышко, и если люди не успевали отсюда выехать до семи, то дальше это было сделать очень сложно. При паводке, если этот участок затапливало, становилось совсем плохо. Город обратился к руководству республики. Мы согласовали с Алексеем Миллером (председатель правления и заместитель председателя совета директоров ПАО “Газпром” — прим Т-и) дополнительную программу капитальных вложений и начали процедуру переустройства участков магистрального газопровода Миннибаево — Казань и магистрального этанопровода Миннибаево — Казань, ведущего к “Казаньоргсинтезу”», — давал разъяснения лидеру республики по ходу осмотра Рафкат Кантюков.

Сейчас «Газпром трансгаз Казань» свою часть работы практически завершил: заменены 320 метров газопровода и порядка 400 метров этанопровода.

«Использована труба высшей категории. Гарантия — 40 лет. Мы повысили прочность конструкции — проложили эти участки способом “труба в трубе”. Соблюдены все требования, предъявляемые к техническим сооружениям повышенной пожаро- и взрывоопасности. Конструкция надежная, безопасная, способна выдержать любые нагрузки, что особенно актуально в свете планов по расширению проезжей части и увеличению ее пропускной способности. Система уже подключена. Сейчас производится засыпка с уплотнением — технология тоже сложная: грунт засыпается буквально по 10 сантиметров с тщательной проливкой, чтобы земля осела. Так мы обеспечиваем равномерность нагрузки и исключаем вероятность провалов», — дополнил свои пояснения Рафкат Кантюков.

В самое ближайшее время, как только закончатся земляные работы, на участок выйдут специалисты Минтранса республики. Двухполосная в недавнем прошлом дорога будет расширена до четырех полос.