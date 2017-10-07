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13:04 (мск), источник: Вести - Воронеж

Перед Новым годом Pegas Fly откроет прямые рейсы из Воронежа в Таиланд

Полеты стартуют 26 декабря. Прямые беспосадочные рейсы из Воронежа в Таиланд стартуют во вторник, 26 декабря. и.

Продажу путёвок на Пхукет с вылетом из Воронежа уже открыл туроператор Pegas Touristik.

Рейсы будет выполнять авиакомпания Pegas Fly на лайнерах Boeing — 767−300. В международный аэропорт Пхукета самолеты из Воронежа будут летать каждые 12 дней. Время в полете составит около 10 часов.

По словам генерального директора компании Pegas Touristik Анны Подгорной, зимой это направление очень востребовано россиянами. Если спрос на полеты из Воронежа на Пхукет окажется высоким, их количество может быть увеличено, сообщили в пресс-службе аэропорта «Воронеж».

Разрешение на выполнение беспосадочных перелетов в Юго-Восточную Азию воронежский аэропорт получил в конце сентября.

Также на новогодние каникулы из Воронежа можно будет улететь в Дубай и на Мальдивы с остановкой в Дубае. Рейсы с 29 октября будет выполнять авиакомпания Flydubai. Кроме того, продаются билеты на перелеты до Гоа, Антальи и Стамбула.

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