Стало известно, сколько получат жители Башкирии за изъятых больных ящуром животных

Согласно постановлению, размер компенсаций будет определяться на основе государственных регулируемых цен, если такие установлены. В остальных случаях сумма выплат будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости животных в живом весе.

Основанием для выплат станет акт об отчуждении животных и изъятии продукции. Для получения компенсации в течение трех месяцев необходимо предоставить в Управление ветеринарии заявление и копию паспорта или другого документа.

Документ определяет порядок выплат как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО «Нур» в селе Кандры обнаружен вирус ящура у крупного рогатого скота. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.