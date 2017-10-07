Стало известно, сколько получат жители Башкирии за изъятых больных ящуром животных

Согласно постановлению, размер компенсаций будет определяться на основе государственных регулируемых цен, если такие установлены. В остальных случаях сумма выплат будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости животных в живом весе.
Основанием для выплат станет акт об отчуждении животных и изъятии продукции. Для получения компенсации в течение трех месяцев необходимо предоставить в Управление ветеринарии заявление и копию паспорта или другого документа.
Документ определяет порядок выплат как для физических, так и для юридических лиц.
Напомним, в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО «Нур» в селе Кандры обнаружен вирус ящура у крупного рогатого скота. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Весь крупный рогатый скот в трех населенных пунктах — 473 головы — подлежит отчуждению. В настоящее время в районе перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.