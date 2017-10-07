Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Девушку, переехавшую в Данию из РФ, удивили продуктовые магазины
5 вредных привычек, оказавшихся полезными
Экс-полковник Минобороны РФ пытался совершить побег из колонии
Кто убивает российских офицеров в Сирии
Королеву красоты Мьянмы лишили титула после ее слов
«Нечестная игра под прикрытием санкций» Главные заявления Владимира Путина с «Российской энергетической недели»
Миронова, Виторган, Гусева и другие на премьере фильма «Салют-7»
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд
Найден самый абсурдный пешеходный переход России
Анатолий Чубайс представил чудо-мотоцикл
Зрители Первого канала просят снять с эфира Юлию Меньшову – СМИ
Россия сорвала миропорядок США — американские СМИ
Ученые РФ получили неизвестные ранее сведения о предках Путина
Эксперт: что означают массовые замены губернаторов
Петиция против Порошенко набрала нужное количество голосов – СМИ
В Госдуме о казни россиян в Сирии: Не подчинились
На рынке жилья распространяется новый вид мошенничества
Ипотечные ставки снизились до нового рекорда
Фоторепортажи
15Стрельба в Лас-Вегасе
10Учителя при власти
13:05 (мск), источник: ИА Башинформ

Стало известно, сколько получат жители Башкирии за изъятых больных ящуром животных

УФА, 7 окт 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Стало известно, сколько получат жители Башкирии за изъятых больных ящуром животных. Правительство Башкортостана приняло постановление о порядке отчуждения животных и изъятия продукции при ликвидации очагов особо опасных болезней. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно постановлению, размер компенсаций будет определяться на основе государственных регулируемых цен, если такие установлены. В остальных случаях сумма выплат будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости животных в живом весе.

Основанием для выплат станет акт об отчуждении животных и изъятии продукции. Для получения компенсации в течение трех месяцев необходимо предоставить в Управление ветеринарии заявление и копию паспорта или другого документа.

Документ определяет порядок выплат как для физических, так и для юридических лиц.

Напомним, в селах Урмекеево и Ермухаметово и ООО «Нур» в селе Кандры обнаружен вирус ящура у крупного рогатого скота. В районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Весь крупный рогатый скот в трех населенных пунктах — 473 головы — подлежит отчуждению. В настоящее время в районе перекрыты дороги, ведущие из неблагополучных населенных пунктов, установлены пропускные посты, оборудованные дезбарьерами, во дворах и на фермах специалисты проводят дезинфекцию.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
Белый дом рассказал о пожеланиях Трампа новому послу в России
ВКС уничтожили в Сирии влиятельных полевых командиров ИГ
Калитвинцев уволен с поста главного тренера «Динамо»
Путин поручил врио губернатора навести в Приморье порядок
Шторм «Нейт» усилился до урагана
Граффити в честь дня рождения Путина появились в Европе
Заказчик скульптуры «Бесстрашная девочка» оштрафован за сексизм
Спорт
ЧМ-2018: финальный кастинг для сборной России Сегодня сборная России проведет первый полноценный матч после Кубка конфедераций — против Кореи. После этого наша национальная команда поедет в Казань на игру с Ираном
Авто
Что будет, если закурить на заправке (видео) На заправках курить нельзя – опасно. Но что делать с глупыми водителями, которые не следуют этому правилу? Смотрите видео из Болгарии
Hi-Tech
Майнинг поможет спасти ЖКХ России Один из городов страны планируют отапливать за счет криптовалюты
Кино
Из-за «Прямого эфира» с Малаховым на ВГТРК подали в суд На телеканале пока не комментируют поданный против него иск
Недвижимость
Петербуржцев массово обманывают с займами под залог жилья
Назван самый застраиваемый район Петербурга
Скидки на квартиры растут уже три года
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Леди
Бузова или Лагерфельд: каким модным дизайнером ты могла бы быть Классика, новаторские идеи, которые обсуждает весь мир, или смелые кружевные платья? Пройди тест и выясни, кто из модных дизайнеров нуждается в твоей помощи
Дети
Беременная внучка Никиты Михалкова показала фигуру в купальнике Известный режиссер вскоре станет прадедушкой.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
8 вещей для всех, кто хочет тратить меньше времени на уборку
Как обустроить санузел площадью меньше 4-х квадратов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь