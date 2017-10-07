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13:29 (мск), источник: БЕЛТА

Более 1 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси

7 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 1 тыс. грузовиков ожидают выезда из Беларуси. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Государственного пограничного комитета, сообщает БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

Больше всего фур стоит в пункте пропуска «Урбаны» на границе с Латвией — 240. В «Григоровщине» выезда ожидают 140 автомобилей.

На границе с Литвой в «Каменном Логе» в очереди 220 большегрузов, в «Привалке» — 200, в «Бенякони» — 180, в «Котловке» — 80.

На границе с Украиной и Польшей очередей нет.

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